Tutte le proprietà del City Football Group

L'iniziale interesse della holding company legata al Manchester City è diventata una vera e propria trattativa che sta proseguendo in maniera spedita e che prescinde dal risultato dei play off del club rosanero. In tutto il mondo esistono altre 10 squadre (più due dalla semplice partnership) che hanno ceduto le proprie quote al gruppo. Eccole nel dettaglio PALERMO SEMPRE PIU' VERSO IL CITY GROUP

Fondata dallo sceicco Mansour, la holding City Football Group sarebbe vicina ad insediarsi anche in Italia. Avviata e già in fase avanzata la trattativa per il Palermo, attualmente impegnato in Serie C. In interesse che prescinde dal risultato dei play off del team rosanero

La trattativa non è in fase di chiusura ma l'obiettivo è quello di concludere l'accordo per iniziare la nuova stagione sportiva. La speranza è certamente quella di acquistare un Palermo già in Serie B. Ma in attesa di ulteriori sviluppi, concentriamoci sulla galassia che detiene anche il Manchester City



Quali sono i club legati al City Football Group?