METODOLOGIA



Come spiega Forbes, la classifica coinvolge le squadre di maggior valore tra NFL, MLB, NBA, NHL e calcio per persone o società le cui partecipazioni sono superiori ai 2 miliardi di dollari. Sono state considerate ammissibili solo persone o entità con una partecipazione di maggioranza: escluso ad esempio il Barcellona, stimato 4,6 miliardi di dollari ma di proprietà di oltre 140mila membri. Sono stati inoltre inclusi i valori aziendali solo per la società madre o il socio amministratore di maggior valore delle attività legate allo sport