Così il Padova ai playoff in passato

Sesta stagione ai playoff di Lega Pro per il Padova, di cui 3 con la formula odierna e 2 nella ex C-1/I Divisione. In quelli di C biancoscudati out al primo turno nel 2016/17 per mano dell’AlbinoLeffe, al primo turno nazionale nel 2019/20 dalla Juventus U23 e sconfitti nella finalissima ai rigori dall’Alessandria lo scorso anno – andata/ritorno chiuse sullo 0-0 -), nei vecchi promozione in B nel 2002/03 con estromissione in semifinale dall’AlbinoLeffe e nel 2008/09 con promozione in B grazie alla finale vinta sulla Pro Patria, 0-0 in casa all’andata, 2-1 al ritorno allo “Speroni”. In sostanza il Padova si è fermato nei playoff di Lega Pro nelle ultime due stagioni al “Moccagatta”.