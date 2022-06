Baldini: "Se andrà male avranno da ridire, ma l'importante è che sia felice"

Il riferimento ovviamente è alla finale di domenica al Barbera – in diretta dalle 21.15 su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 251 e in streaming su NOW – tra Palermo e Padova che mette in palio l’ultimo posto in Serie B. I siciliani partano dal vantaggio di 1-0 dell’andata e si affidano anche al bomber Brunori (25 gol in campionato e tre nei playoff) che dopo aver ottenuto il permesso dalla società per volare nelle Marche per il matrimonio ha subito fatto rientro a Palermo per preparare il match che vale una stagione. Cerimonia che ha ricevuto la “benedizione” anche dell’allenatore rosanero Baldini, che ha risposto in maniera piccata alla critiche per la decisione del suo attaccante: "Perché far rinunciare il ragazzo al matrimonio e complicargli la vita quando non aveva altre possibilità, essendo una data inderogabile? Domani possono pure additarlo, se non vinciamo la partita, ma a me interessa che sia sereno e felice. Non puoi rendere una persona triste e frustrata per salvarti la faccia, il risultato non conta. Devi essere felice e sereno per soffrire, giocare e segnare tutti insieme. Sapendo com’è il mondo, so già quale sarà la risposta in base a quel che potrà accadere. I cattivi pensieri non li voglio fare, voglio che la mia famiglia sia serena e si goda le cose semplici", le sue parole.