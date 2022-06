Dove vedere Palermo-Padova in tv

Un cammino durato oltre un mese quello dei playoff, utili a decretare la quarta squadra promossa in Serie B dopo Sudtirol, Modena e Bari. L'ultimo atto dei playoff di Serie C vedrà di fronte ancora Palermo e Padova: si riparte dallo 0-1 dell'andata per i siciliani con gol di Floriano. Come sempre è accaduto in questo mese, il 'Renzo Barbera' sarà ancora una volta sold out, con il pubblico palermitano che ha aperto una vera e propria 'caccia al biglietto' negli ultimi giorni. Il Palermo per chiudere un cammino perfetto in questi playoff, il Padova per ribaltare il risultato dell'andata e conquistare una promozione in Serie B, categoria che manca dal 2018/19. Al termine delle due partite, in caso di parità di punteggio, la squadra vincitrice sarà quella con la miglior differenza reti (i gol in trasferta non valgono doppio). In caso di ulteriore parità, sono previsti due tempi supplementari da 15 minuti e, se necessari, i calci di rigore.