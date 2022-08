Il calendario del girone B di Serie C

Ancona-Siena e Cesena-Carrarese sono i primi match da seguire con particolare attenzione nel girone B di Serie C che prenderà il via domenica 4 settembre. Previsti sei turni infrasettimanali e due soste: l'ultima giornata della regular season è in programma domenica 23 aprile 2023

