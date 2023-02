Incredibile il gesto tecnico che, al 41esimo del match del girone B di Serie C Ancona-Olbia, ha portato in vantaggio gli ospiti: su un cross da calcio d'angolo l'attaccante classe 1991 Daniele Ragatzu si coordina e colpisce il pallone con una bellissima rovesciata al volo firmando il momentaneo 0-1 (la partita terminerà 1-1) e mettendosi in lista per essere uno dei candidati per il premio Puskás 2023

