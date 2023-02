Grazie al gol contro il Real Madrid, l'attaccante del Liverpool è salito a quota 44 gol in Champions League (preliminari esclusi), eguagliando così Didier Drogba come miglior marcatore africano nella storia della competizione. A completare la top 3 c'è un ex giocatore dell'Inter

LIVERPOOL-REAL MADRID 2-5, GOL E HIGHLIGHTS