Zdenek Zeman torna ufficialmente a Pescara. Per la terza volta alla guida degli abruzzesi che sono nel girone C di Lega Pro in piena lotta per i playoff. Ha firmato il contratto fino a giugno con opzione per la prossima stagione in caso di promozione e all'arrivo in città ha voluto raccontare la sua gioia: "Sono contento, altrimenti non sarei qui. Pescara per me non è una piazza particolare, ma è anche una bella città"