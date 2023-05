Continuano i Playoff di Serie C con in palio l'ultimo posto utile alla promozione in serie B in diretta su Sky e in streaming su NOW, per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio. Tre gare sabato alle 20.30: Pescara-Virtus Entella, Lecco-Pordenone e Foggia-Pordenone. Sarà possibile seguirli anche in contemporanea grazie alla Diretta Gol che, su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, trasmetterà anche Cagliari-Venezia del turno preliminare Playoff di Serie B e Inter-Atalanta, per la trentasettesima giornata di Serie A