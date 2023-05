Sorteggiati nella sede della Lega Pro gli accoppiamenti per il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C: il Pescara di Zeman trova l’Entella, il Foggia di Delio Rossi il Crotone. Il Pordenone affronterà il Lecco, il Vicenza contro il Cesena. Gara di andata il 27 maggio, ritorno il 31. Già sorteggiati anche gli accoppiamenti per le semifinali

PLAYOFF SERIE C, IL SORTEGGIO