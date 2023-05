verso la b

Nella gare d'andata del secondo turno dei playoff di Serie C, il Pescara di Zeman rimonta l’Entella con due gol nel secondo tempo e un uomo in meno. Vince anche il Foggia di Delio Rossi, che allo Zaccheria piega il Crotone con gol di Peralta. Con un rigore di Burrai nel finale passa a Lecco anche il Pordenone di Di Carlo. Senza reti la sfida tra Vicenza e Cesena. Gare di ritorno in programma mercoledì SERIE C, ANDATA SECONDO TURNO: GUARDA I GOL LECCO, RIGORE CONTRO: LA PROTESTA DEL PROPRIETARIO