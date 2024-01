Il provvedimento per i prossimi tre anni emanato dal questore di Forlì-Cesena dopo che il responsabile, padre del giocatore bianconero Cristian Shpendi, era entrato in campo a fine gara tentando di colpire con un pugno il portiere della squadra sarda. Per il club romagnolo una gara a porte chiuse

Un daspo di tre anni per Liman Shpendi, padre di un gioctore del Cesena (Cristian), dopo quanto accaduto sul campo contro l'Olbia domenica sera all'Orogel Stadium 'Dino Manuzzi'; l'uomo è entrato in campo a fine gara tentando di colpire con un pugno il portiere della squadra sarda Filippo Rinaldi. E' quanto ha deciso il questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei. L'uomo potrà, dunque, seguire soltanto in televisione, per i prossimi tre anni, i match dei suoi figli, Cristian e Stiven, entrambi membri della nazionale under 21 dell'Albania. L'uomo è stato denunciato per scavalcamento e invasione di campo e per percosse sebbene nessuna querela sia stata per ora formalizzata. Il padre si è accanito contro il portiere - reo, a suo parere, di aver procurato una contusione al figlio - il quale non è rimasto ferito solo grazie all'intervento di un altro presente sul campo. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza.