Luca Sasanelli del Pescara agli arresti domiciliari per stalking

Con un comunicato sul propro sito il Pescara calcio conferma le voci riguardo un'indagine della Procura di Bari nei confronti del 19enne attaccante Luca Sasanelli che da lunedì 4 marzo è agli arresti domiciliari con l'accusa di stalking nei confronti della sua ex fidanzata. Il calciatore è stato prelevato dai Carabinieri mentre era in ritiro in hotel con la squadra che martedì 5 marzo è impegnata nel turno infrasettimanale contro la Recanatese. "La Delfino Pescara 1936 Spa, preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato Luca Sasanelli, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali", si legge nella nota ufficial della società.