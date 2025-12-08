Brescia, Diana esonerato: Corini è la prima scelta

Cambio di guida tecnica all'Union Brescia: il club ha deciso di esonerare Aimo Diana dopo il ko nel derby con il Lumezzane. Lo ha comunicato la società attraverso una nota. Non ancora scelto il successore: in pole per la panchina c'è Eugenio Corini ma restano aperte le piste che portano a Fabio Caserta e William Viali

Scossone in casa Union Brescia, la dirigenza della nuova società ha deciso di separarsi dall'allenatore Aimo Diana. Fatale al tecnico la sconfitta nel 'derby' contro il Lumezzane che porta a ben 13 le lunghezze di ritardo delle 'Rondinelle' dal Vicenza capolista del Girone A di Serie C. Chiaro il comunicato del club: "Union Brescia comunica di aver sollevato Mister Aimo Diana e il suo staff dall'incarico di guida della Prima squadra. Il Club desidera ringraziare il tecnico per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati quotidianamente, così come per il forte attaccamento ai nostri colori. A Mister Diana e al suo staff va il più sincero augurio per il prosieguo della loro carriera".

Corini in pole per la panchina, ipotesi Caserta e Viali

Non è stata ancora resa nota, invece, la decisione sul successore di Diana anche se ci sarebbe forte l'interessamento per Eugenio Corini che nella sua utima esperienza ha allenato la Cremonese ma che già in passato si era seduto sulla panchina del Brescia: nel 2018-19, nel 2019-20 e poi nel 2022. Intanto, in Coppa Italia sarà l'allenatore della Primavera Nicola Ferrari a dirigere la squadra. Sullo sfondo restano aperte le piste che portano a Fabio Caserta e William Viali.