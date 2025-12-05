Serie C, le gare della 17^ giornata su Sky

Serie C, il calendario della 17^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 17^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia.
Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale).
Da oggi, venerdì 5, a lunedì 8 dicembre si scende in campo per la diciassettesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Domani alle 20.30 in programma Catania-Crotone (Sky Sport Arena e Sky Sport 251) del Girone C e Trento-Cittadella (Sky Sport 252) del Girone A. Inoltre, mercoledì 10 dicembre, alle 18, in programma quattro partite di Coppa Italia Serie C, valide per i quarti di finale: Ternana-Union Brescia (Sky Sport Calcio e Sky Sport 255), Ravenna-Renate (Sky Sport Mix e Sky Sport 258), Potenza-Crotone (Sky Sport 256) e Pro Vercelli-Latina (Sky Sport 257).
Serie C, il programma della 17^ giornata
OGGI 5 DICEMBRE
Alle 20.30
- CATANIA-CROTONE, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- TRENTO-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
SABATO 6 DICEMBRE
Alle 14.30
- LIVORNO-AREZZO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW
- SIRACUSA-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- SORRENTO-POTENZA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- PIANESE-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- CASARANO-LATINA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- PRO VERCELLI-RENATE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- BRA-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- GIUGLIANO-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
DOMENICA 7 DICEMBRE
Alle 12.30
- ARZIGNANO-INTER U23, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
- GUIDONIA-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 257 e NOW
Alle 14.30
- SALERNITANA-TRAPANI, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
- PERUGIA-TERNANA, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e NOW
- NOVARA-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- UNION BRESCIA-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- MONOPOLI-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- TORRES-PINETO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- CAVESE-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- RAVENNA-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
- AUDACE CERIGNOLA-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- COSENZA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- PRO PATRIA-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
LUNEDÌ 8 DICEMBRE
Alle 14.30
- ASCOLI-FORLÌ, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
- LECCO-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
- VIRTUS VERONA-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW
- CARPI-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 255 e NOW
- ALBINOLEFFE-OSPITALETTO FRANCIACORTA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 15
- GIANA ERMINIO-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e NOW
Coppa Italia Serie C, il programma dei quarti di finale
MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE
Alle 18
- TERNANA-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 255 e NOW
- RAVENNA-RENATE, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 258 e NOW
- POTENZA-CROTONE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
- PRO VERCELLI-LATINA, in diretta su Sky Sport 257 e NOW