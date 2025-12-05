Serie C, le gare della 17^ giornata su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Serie C, il calendario della 17^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 17^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. 

Da oggi, venerdì 5, a lunedì 8 dicembre si scende in campo per la diciassettesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Domani alle 20.30 in programma Catania-Crotone (Sky Sport Arena e Sky Sport 251) del Girone C e Trento-Cittadella (Sky Sport 252) del Girone A. Inoltre, mercoledì 10 dicembre, alle 18, in programma quattro partite di Coppa Italia Serie C, valide per i quarti di finale: Ternana-Union Brescia (Sky Sport Calcio e Sky Sport 255), Ravenna-Renate (Sky Sport Mix e Sky Sport 258), Potenza-Crotone (Sky Sport 256) e Pro Vercelli-Latina (Sky Sport 257).

Serie C, il programma della 17^ giornata

OGGI 5 DICEMBRE

Alle 20.30

  • CATANIA-CROTONE, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
  • TRENTO-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW

SABATO 6 DICEMBRE

Alle 14.30

  • LIVORNO-AREZZO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW
  • SIRACUSA-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
  • SORRENTO-POTENZA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • PIANESE-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • CASARANO-LATINA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
  • PRO VERCELLI-RENATE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW

Alle 17.30

  • BRA-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
  • GIUGLIANO-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW

DOMENICA 7 DICEMBRE

Alle 12.30

  • ARZIGNANO-INTER U23, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
  • GUIDONIA-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 257 e NOW

Alle 14.30

  • SALERNITANA-TRAPANI, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
  • PERUGIA-TERNANA, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e NOW
  • NOVARA-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • UNION BRESCIA-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • MONOPOLI-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
  • TORRES-PINETO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW

Alle 17.30

  • CAVESE-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
  • RAVENNA-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
  • AUDACE CERIGNOLA-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • COSENZA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
  • PRO PATRIA-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256 e NOW

LUNEDÌ 8 DICEMBRE

Alle 14.30

  • ASCOLI-FORLÌ, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
  • LECCO-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
  • VIRTUS VERONA-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW
  • CARPI-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 255 e NOW
  • ALBINOLEFFE-OSPITALETTO FRANCIACORTA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW

Alle 15

  • GIANA ERMINIO-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e NOW

Coppa Italia Serie C, il programma dei quarti di finale

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE

Alle 18

  • TERNANA-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 255 e NOW
  • RAVENNA-RENATE, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 258 e NOW
  • POTENZA-CROTONE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
  • PRO VERCELLI-LATINA, in diretta su Sky Sport 257 e NOW

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie C: Altre Notizie

Serie C, le gare della 17^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 17^ giornata di una stagione...

Serie C-DCPS in campo per un calcio senza barriere

l'iniziativa

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, che ricorre...

Ufficiale: Rimini escluso dalla Serie C

Serie C - Lega Pro

Dopo la messa in liquidazione della società, il Rimini è stato escluso dal campionato di Serie C....

Serie C, le gare della 16^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 16^ giornata di una stagione...

Serie C, le gare della 14^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 14^ giornata di una stagione...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE