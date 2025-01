Serie C, Giornata della Memoria: l'iniziativa

La Serie C e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio ricorderanno le vittime della Shoah, celebrando il Giorno della Memoria in occasione delle partite valide per la 24^ giornata di campionato, che si disputeranno dal 24 fino al 27 gennaio. Quest’ultima data, in cui ricorre la liberazione di Auschwitz, avvenuta nel 1945, è divenuta dal 2000 un momento di riflessione per ogni coscienza.

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”

Tutti i tecnici della Serie C, e i rispettivi vice, prima del fischio d’inizio delle gare riceveranno una copia del libro di Primo Levi “Se questo è un uomo”, mentre sui led di bordocampo apparirà una celebre frase dello scrittore: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”. Un’iniziativa, questa di Serie C e AIAC, verso la cultura e la conoscenza, poiché soltanto tramite l’esercizio quotidiano della memoria può essere evitato il ripetersi degli orrori del passato, trasmettendo alle nuove generazioni i valori da tutelare in futuro.