Dai complimenti di Allegri agli allenamenti con l'idolo CR7: Del Sole ora sfida la Juve

A 19 anni la Juventus, coi complimenti di Allegri e il sogno di allenarsi col suo idolo Cristiano Ronaldo. Poi un lungo giro d’Italia fino ad arrivare al Giugliano, con cui sabato sfiderà la Next Gen in Serie C. Ferdinando Del Sole è pronto a mostrare ancora le sue qualità, con i tanti ricordi che gli torneranno in mente nel vedere, intorno a sé, tutte quelle maglie bianconere…