Entra dalla panchina, con due giocate ribalta una partita e batte la Juventus Next Gen. Diego Zuppel è stato uno dei protagonisti dell’ultima giornata di Serie C. Con la testa alta e gli obiettivi che lo portano a sognare in grande: il suo idolo Ibrahimovic e quella Serie A che ha 'assaggiato' da giovanissimo, con Thiago Motta sulla panchina dello Spezia