Gattuso 'come un padre', Spalletti che lo riprendeva per come si vestiva e i consigli di Insigne e Osimhen. Antonio Cioffi è cresciuto nel Napoli, con cui dopo il percorso nelle giovanili è arrivato a esordire in prima squadra. Ora è in prestito al Rimini e martedì ha segnato il gol decisivo nella finale di andata di Coppa Italia di Serie C contro la Giana Erminio. Tra due settimane il ritorno, in casa, ma l’obiettivo è tornare a Castel Volturno, questa volta per restarci