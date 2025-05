Due paesi (e due bomber) alla conquista dei playoff

Pineto-Pianese è una delle partite del primo turno dei playoff della Serie C 202472025) che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si gioca domenica 4 maggio alle ore 20. Conosciamo meglio le squadre e i loro protagonisti

Due piccoli paesi, due delle squadre più sorprendenti nel girone B di serie C. Pineto e Pianese sono alla prima storica partecipazione ai playoff per la serie B. Piancastagnaio, sede della Pianese, si trova in Toscana e con poco più di 3800 abitanti è il comune più piccolo nel calcio professionistico italiano. Pineto, in Abruzzo, di abitanti ne ha meno di quindicimila. In campionato si sono messe alle spalle piazze storiche come Perugia, Campobasso e Ascoli. Pineto settimo e Pianese ottava: gli abruzzesi giocano in casa e passano il turno anche col pareggio. Leggi anche Serie C: date e orari di playoff e playout

I giocatori da tenere d’occhio Dal lungomare adriatico alle pendici del Monte Amiata, paesaggi diversi ma storie simili. Sia il Pineto che la Pianese sono alla seconda stagione in Serie C. Due anni consecutivi per i teramani, saliti dalla D nel 2023, mentre i senesi sono tornati a quattro anni dalla retrocessione del 2020. Anche le rose hanno punti in comune. Ci sono i capitani Amadio e Simeoni, che queste maglie le avevano vestite già nei Dilettanti. Occhio ai giovani interessanti: su tutti Da Pozzo (2004), esterno della Pianese in prestito dal Venezia, e Schirone (2003), mezzala d’inserimento ex Cremonese e Verona, sbocciato dopo due gravi infortuni. E poi i bomber. Guglielmo Mignani (figlio di Michele, allenatore del Cesena) è il centravanti della Pianese, 23 anni da compiere. Sa attaccare la profondità ma anche far salire la squadra, e ha segnato 37 gol in due anni di cui 19 in Serie D e 18 alla prima stagione tra i professionisti. Giovanni Bruzzaniti è l’esterno sinistro del Pineto, ma di proprietà del Crotone. Dribbling secco e piede destro dolce, dopo varie esperienze in giro per l’Italia si è affermato a quasi 25 anni con 15 gol, di cui 4 su punizione, uno dei migliori tiratori della C.

Foto © Ufficio stampa Pineto

Cambio di obiettivi e allenatori Mignani e Bruzzaniti sono stati rispettivamente il secondo e il quarto miglior marcatore del girone B e hanno trascinato le loro squadre in una stagione nata con l’obiettivo della salvezza, ma che poi si è trasformata in una marcia esaltante. Nonostante qualche incidente di percorso, come il cambio di allenatore. Il Pineto sostituisce Mirko Cudini con Ivan Tisci all’ottava giornata, e decolla sulle ali di un 4-3-3 dinamico e imprevedibile. La Pianese saluta a fine andata il dimissionario Fabio Prosperi e affida la panchina all’ex Perugia Alessandro Formisano, giovanissimo con i suoi 34 anni, capace addirittura di migliorare la già ottima media punti della squadra.