Una partita double face per i playoff

Benevento-Juventus Next Gen è una delle partite del primo turno dei playoff della Serie C 2024/2025 che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si gioca domenica 4 maggio alle ore 20. Conosciamo meglio le squadre e i loro protagonisti

Domenica sera al ‘Vigorito’ andrà in scena il primo turno Playoff di Serie C Now: il Benevento affronterà la Juventus Next Gen con due risultati su tre a disposizione, grazie al migliore piazzamento in regular season. Leggi anche Serie C: date e orari di playoff e playout

Da campioni alla crisi: cosa non ha funzionato nel Benevento Il Benevento ha chiuso il girone di andata della regular season da campione d’inverno: un campionato iniziato nel migliore dei modi, con una difesa solida che concedeva poco e un attacco cinico sempre pronto a colpire. Ma è proprio l’inverno a cambiare le sorti della squadra. Un mercato di riparazione inesistente ha dato il via a una crisi profonda. La sconfitta al ‘Viviani’ di Potenza è stata l’inizio della caduta. La società esonera Auteri. Dentro Michele Pazienza per un breve periodo, poi il ritorno dell’allenatore di Floridia, che però non riesce a raddrizzare una stagione conclusa con un deludente (per quelli che erano gli obiettivi societari a inizio stagione) sesto posto.

Dalla zona retrocessione ai playoff: la cura Brambilla Discorso completamente opposto per la Juventus Next Gen: 8 punti nelle prime 15 giornate di campionato sotto la guida di Paolo Montero. La situazione di classifica inizia a preoccupare, i numeri pure: 12 gol realizzati, 26 quelli subiti. La società deve intervenire e lo fa a fine novembre. Esonerato Montero, al suo posto ritorna Massimo Brambilla (esonerato a stagione in corso dal Foggia). La stagione della Juventus NG cambia radicalmente: identità di gioco, crescita individuale dei giocatori (Adzic su tutti, grande assente della partita), i gol di Simone Guerra (capitano e capocannoniere di squadra) e sopratutto risultati. La Juve chiude la stagione al nono posto, con l’allenatore di Vimercate che conquista 11 vittorie in 20 partite, ma sopratutto si qualifica per il secondo anno consecutivo ai playoff.

Adzic: il talento della Next Gen non potrà giocare i playoff perché ha disputato meno partite in Serie C del consentito - ©IPA/Fotogramma