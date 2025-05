Gol ed entusiasmo per vincere (anche) ai playoff

Potenza-Picerno è una delle partite del primo turno dei playoff della Serie C 2024/2025 che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si gioca domenica 4 maggio alle ore 17.30. Conosciamo meglio le squadre e i loro protagonisti

Una ventina di chilometri. Sono quelli che separano Potenza e Picerno, centri pulsanti della Basilicata e anime vibranti, da diverse stagioni, del girone C di Serie C NOW. Anche quest’anno, infatti, la regular season dei due club della Basilicata si è chiusa con un piazzamento che è valso a entrambe l’appendice dei playoff. Curiosamente, poi, il destino le ha messe contro: il Potenza, che ha chiuso settimo, affronterà l’AZ Picerno, giunto all’ottavo posto. Sarà il playoff, almeno per quanto riguarda il primo turno della fase del girone, con la minor distanza geografica a dividere le due contendenti: innegabilmente, dunque, si può parlare di derby. Leggi anche Serie C: date e orari di playoff e playout

Da un lato la storia, o almeno parte di essa, del calcio lucano: il Potenza, che attraverso i playoff vuole sognare un ritorno in Serie B che manca addirittura dal 1968; dall’altro, invece, il nuovo che avanza, quel Picerno che è passato dall’essere una favola, un paesino di circa 5mila abitanti alle prime armi nel calcio professionistico, a certezza totale della categoria, con un chiaro intento: essere la variabile impazzita dei playoff.

Destini incrociati, ancora E dire che Potenza e Picerno, nelle ultime stagioni, si sono affrontate tante e tante volte. Fra i professionisti ha quasi sempre vinto il Potenza. E lo ha fatto, in trasferta, anche quasi due anni fa: allora, come domenica 4 maggio, si giocava il primo turno dei playoff. A essere invertito fu lo scenario: si giocò in casa del Picerno, piazzatosi meglio in campionato, ma al Potenza bastò un gol di Steffè nel finale per strappare la qualificazione. I destini, ancora una volta, si incrociano.

De Giorgio contro Tomei Sarà, ovviamente, anche la sfida fra i due mister. Da un lato c’è Pietro De Giorgio, che in una sola estate ha portato il Potenza da una stagione difficoltosa e chiusa con la salvezza ai playoff a una cavalcata entusiasmante fino a questi playoff. De Giorgio, ex giocatore di Empoli e Crotone, è nato a Potenza dal punto di vista dell’avventura in panchina: i rossoblu gli hanno affidato prima un posto nello staff, poi uno da capo allenatore. Di contro, invece, c’è Francesco Tomei, che ha prima iniziato come vice di Eusebio Di Francesco, seguendolo anche nella sua avventura con la Roma semifinalista di Champions League. Poi, nel 2023, decide di mettersi in proprio, passando alla C da primo allenatore: prima il Monopoli e ora il Picerno, brillantemente guidato in questo campionato. Entrambi hanno mentalità offensiva: 4-3-3 è l’impianto tattico del Potenza, 4-2-3-1 quello del Picerno. Diverso, invece, è stato lo sviluppo del campionato: la squadra di De Giorgio si è affidata tanto ai gol di Salvatore Caturano, capocannoniere del girone C con 18 centri. Più corale, invece, il lavoro della formazione di Tomei, in cui nessun giocatore è andato in doppia cifra, ma nella quale è poliedrico il talento offensivo: da Energe a Volpicelli, passando per capitan Esposito e Bernardotto.

I due allenatori: Tomei (Picerno) e De Giorgio (Potenza) - @ Ufficio stampa AZ Picerno e Potenza

Anima lucana Potenza e Picerno sono le maggiori rappresentanti della Basilicata nel calcio italiano e sognano entrambe il salto in Serie B. Chiaramente, in questi playoff, reciteranno il ruolo di outsider, come spesso hanno fatto in questi anni. Ma è la passione che muove questi due club, uniti - in un altro punto in comune - dall’anima profondamente lucana, come fotografato anche dalle figure che li rappresentano. Donato Macchia è il patron del Potenza, Donato Curcio il Presidente Onorario del Picerno. Imprenditori e innamorati del pallone e del territorio. Basti pensare che Curcio, a cui è intitolato lo stadio di Picerno, guida da anni l’AZ dagli Stati Uniti, dove si è affermato dal punto di vista imprenditoriale, senza dimenticare le proprie origini.