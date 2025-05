Trento-Atalanta U23, un anno dopo, ancora tu!

Il Trento in estate si è separato da Francesco Baldini affidando la squadra a Luca Tabbiani, scelta che si è rivelata vincente. Tabbiani è infatti riuscito da subito a dare la sua impronta al Trento, con quello stile di gioco offensivo e divertente che lo aveva contraddistinto nella prima avventura al Fiorenzuola. Il suo 4-3-3 ha sempre esaltato qualità e numeri dei giocatori offensivi, per conferma chiedere ad Emanuele Anastasia e Samuel Di Carmine. Anastasia è nella sua miglior annata in Serie C, è andato per la prima volta in doppia cifra e ha raddoppiato il fatturato delle ultime due stagioni. Di Carmine, arrivato dal Catania l’ultimo giorno del mercato estivo, è il capocannoniere della squadra con 14 reti, suo miglior risultato dai 22 centri con il Perugia 2017/18 in Serie B. Tutti fattori che hanno contribuito alla stagione da record del Trento: 7° posto con 57 punti e striscia di 16 risultati utili consecutivi che i gialloblù non vedevano in Serie C dal 1970/71.