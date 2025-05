Gli highlights di Arezzo-Gubbio 3-1

L 'Arezzo soffre nel primo tempo contro un Gubbio coriaceo e spavaldo, va sotto, poi ribalta la partita e stacca il pass per il secondo turno dei playoff di Serie C , in programma mercoledì. Gaetano Fontana a sorpresa sceglie di tenere in panchina Di Massimo , ma la sua squadra inizia comunque la partita in maniera intraprendente e propositiva e all'1 sblocca la gara con un perfetto cross di Spina per l'incornata vincente di Corsinelli , che punisce un Arezzo che aveva subito prima di oggi solamente due gol di testa e mai nel 2025. I rossoblù continuano a mantenere in mano il pallino del gioco e sfiorano anche il raddoppio con un diagonale di Spina che colpisce in pieno il palo. Al 29' si sveglia l’Arezzo che sfrutta la prima vera opportunità creata con un cross basso, dalla destra, di Renzi per Ravasio che gira verso la porta, colpisce l'interno del palo e firma il gol del pari . La gara prosegue a buon ritmo con le due squadre che si affrontano a viso aperto, si va all'intervallo sull'1-1.

Nella ripresa partono meglio i padroni di casa, al 63' Ravasio riceve da Tavernelli e da fuori area lascia patire una bella conclusione che si infila sotto la traversa. Doppietta per l’attaccante ex Cittadella, che non segnava dal 1° marzo. Gli umbri non demordono e provano a rientrare in partita, ma al 72' restano in inferiorità numerica per un fallo di Signorini su Tavernelli, lanciato a rete, che costa al capitano del Gubbio il rosso diretto. All'80' l’arbitro Di Francesco assegna poi un rigore all'Arezzo, per un contatto in area tra Rocchi e Pattarello, ed è proprio il numero 10 a trasformare dagli undici metri (7 su 7 in stagione dal dischetto), battendo Venturi, e chiudendo definitivamente la partita sul 3-1. Va, comunque, dato atto alla formazione di Fontana di averci provato fino in fondo e abbandona la competizione a testa alta. Per l'Arezzo, dopo i brividi iniziali, un meritato passaggio del turno in quella che è la sua decima partecipazione ai playoff, vinti una sola volta nella Serie C del 1998.