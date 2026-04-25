Serie C, le gare della 38^ giornata su Sky

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 38^ giornata di una stagione
Oggi 25 e domenica 26 aprile si scende in campo per la trentottesima e ultima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026, con gli ultimi verdetti in ottica promozione e salvezza. Sabato alle 20.30 in programma le dieci partite del Girone A; domenica alle 14.30 quelle del Girone B, mentre alle 18 chiudono la regular season gli incontri del Girone C
SABATO 25 APRILE
Alle 20.30
- INTER U23-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Arena
- RENATE-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport Mix
- PERGOLETTESE-LECCO, in diretta su Sky Sport 252
- TRIESTINA-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport 253
- CITTADELLA-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 254
- DOLOMITI BELLUNESI-TRENTO, in diretta su Sky Sport 255
- OSPITALETTO FRANCIACORTA-NOVARA, in diretta su Sky Sport 256
- LUMEZZANE-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport 257
- ALCIONE MILANO-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 258
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 259
DOMENICA 26 APRILE
Alle 14.30
- AREZZO-TORRES, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
- CAMPOBASSO-ASCOLI, in diretta su Sky Sport 251
- TERNANA-PIANESE, in diretta su Sky Sport 253
- FORLÌ-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 254
- JUVENTUS NEXT GEN-BRA, in diretta su Sky Sport 255
- VIS PESARO-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 256
- PONTEDERA-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 257
- GUIDONIA MONTECELIO-CARPI, in diretta su Sky Sport 258
- GUBBIO-PINETO, in diretta su Sky Sport 259
Alle 18
- ATALANTA U23-CATANIA, in diretta su Sky Sport Max
- TRAPANI-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport Mix
- FOGGIA-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport 252
- BENEVENTO-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 253
- CROTONE-LATINA, in diretta su Sky Sport 254
- CAVESE-COSENZA, in diretta su Sky Sport 255
- CASERTANA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 256
- POTENZA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 257
- TEAM ALTAMURA-CASARANO, in diretta su Sky Sport 258
- AZ PICERNO-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 259