Serie C, le gare della 38^ giornata su Sky

Serie C, il calendario della 38^ giornata su Sky: le partite e gli orari

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 38^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

 

Oggi 25 e domenica 26 aprile si scende in campo per la trentottesima e ultima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026, con gli ultimi verdetti in ottica promozione e salvezza. Sabato alle 20.30 in programma le dieci partite del Girone A; domenica alle 14.30 quelle del Girone B, mentre alle 18 chiudono la regular season gli incontri del Girone C

Serie C, il programma della 38^ giornata

SABATO 25 APRILE

Alle 20.30

  • INTER U23-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Arena
  • RENATE-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport Mix
  • PERGOLETTESE-LECCO, in diretta su Sky Sport 252
  • TRIESTINA-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport 253
  • CITTADELLA-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 254
  • DOLOMITI BELLUNESI-TRENTO, in diretta su Sky Sport 255
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-NOVARA, in diretta su Sky Sport 256
  • LUMEZZANE-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport 257
  • ALCIONE MILANO-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 258
  • ARZIGNANO VALCHIAMPO-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 259

DOMENICA 26 APRILE

Alle 14.30

  • AREZZO-TORRES, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
  • CAMPOBASSO-ASCOLI, in diretta su Sky Sport 251
  • TERNANA-PIANESE, in diretta su Sky Sport 253
  • FORLÌ-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 254
  • JUVENTUS NEXT GEN-BRA, in diretta su Sky Sport 255
  • VIS PESARO-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 256
  • PONTEDERA-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 257
  • GUIDONIA MONTECELIO-CARPI, in diretta su Sky Sport 258
  • GUBBIO-PINETO, in diretta su Sky Sport 259

Alle 18

  • ATALANTA U23-CATANIA, in diretta su Sky Sport Max
  • TRAPANI-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport Mix
  • FOGGIA-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport 252
  • BENEVENTO-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 253
  • CROTONE-LATINA, in diretta su Sky Sport 254
  • CAVESE-COSENZA, in diretta su Sky Sport 255
  • CASERTANA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 256
  • POTENZA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 257
  • TEAM ALTAMURA-CASARANO, in diretta su Sky Sport 258
  • AZ PICERNO-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 259

