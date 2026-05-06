Playoff Serie C, il sorteggio della prima fase nazionale su Sky Sport 24 dalle 12.30su sky
Terminata la prima fase iniziano i turni nazionali dei playoff di Serie C: il sorteggio degli accoppiamenti giovedì 7 maggio 2026 alle 12.30 in diretta su Sky Sport e in streaming su SkySport.it, con estrazione a cura di Gianluca Zambrotta
Prosegue il cammino verso la promozione per le squadre di Serie C che prendono parte alla fase dei playoff: dopo le sei gare del secondo turno è tempo di sorteggio per determinare gli accoppiamenti del primo turno dei playoff nazionali, in cui si aggiungono le squadre terze classificate dei gironi.
Dove vedere il sorteggio dei Playoff di Serie C
L’appuntamento è per giovedì 7 maggio dalle 12.30, ad Area C, con il sorteggio in diretta su Sky Sport e in streaming su SkySport.it. L’estrazione sarà a cura di Gianluca Zambrotta, alla presenza di Tommaso Donati (Responsabile area agonistica Lega Pro). In studio Marco Demicheli e Luca Mastrorilli.
Come funziona il sorteggio
Le squadre che erano già qualificate al primo turno Nazionale dei playoff di Serie C sono Potenza (vincitrice della Coppa Italia), Renate, Ravenna e Salernitana tutte classificate al terzo posto nei rispettivi gironi. A loro si aggiungono le sei squadre vincenti del playoff del Girone: Lecco, Cittadella, Pianese, Casarano, Casertana, Campobasso. Durante il sorteggio queste dieci squadre verranno accoppiate secondo un sistema di teste di serie (le teste di serie sono le tre squadre classificate al terzo posto di ciascun girone nella regular season e la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C, oltre alla squadra meglio classificata tra le sei qualificate dai playoff del Girone). Sorteggiati gli accoppiamenti, le squadre si affronteranno in gare di andata e ritorno. Le gare d'andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C si giocano domenica 10 maggio, con ritorno fissato mercoledì 13 maggio 2026.
Le squadre che prendono parte al sorteggio
- Potenza (vincitrice della Coppa Italia) - testa di serie
- Renate (terza nel Girone A) - testa di serie
- Ravenna (terza nel Girone B) - testa di serie
- Salernitana (terza nel Girone C) - testa di serie
- Lecco (vincente del playoff del Girone) - testa di serie
- Cittadella (vincente del playoff del Girone)
- Pianese (vincente del playoff del Girone)
- Casarano (vincente del playoff del Girone)
- Casertana (vincente del playoff del Girone)
- Campobasso (vincente del playoff del Girone)