L’appuntamento è per giovedì 7 maggio dalle 12.30, ad Area C, con il sorteggio in diretta su Sky Sport e in streaming su SkySport.it. L’estrazione sarà a cura di Gianluca Zambrotta , alla presenza di Tommaso Donati (Responsabile area agonistica Lega Pro). In studio Marco Demicheli e Luca Mastrorilli.

Come funziona il sorteggio

Le squadre che erano già qualificate al primo turno Nazionale dei playoff di Serie C sono Potenza (vincitrice della Coppa Italia), Renate, Ravenna e Salernitana tutte classificate al terzo posto nei rispettivi gironi. A loro si aggiungono le sei squadre vincenti del playoff del Girone: Lecco, Cittadella, Pianese, Casarano, Casertana, Campobasso. Durante il sorteggio queste dieci squadre verranno accoppiate secondo un sistema di teste di serie (le teste di serie sono le tre squadre classificate al terzo posto di ciascun girone nella regular season e la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C, oltre alla squadra meglio classificata tra le sei qualificate dai playoff del Girone). Sorteggiati gli accoppiamenti, le squadre si affronteranno in gare di andata e ritorno. Le gare d'andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C si giocano domenica 10 maggio, con ritorno fissato mercoledì 13 maggio 2026.