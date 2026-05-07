Playoff Serie C, il sorteggio in diretta streaming del primo turno nazionale
È il giorno del sorteggio della fase nazionale dei playoff di C: dieci squadre coinvolte, tutte col sogno di ottenere una promozione in B. Qui regolamento e format fino alla Final Four: la guida. Il live del sorteggio ora su Sky Sport 24, in streaming su NOW e in streaming sul sito di SkySport.it. Vi ricordiamo che i playoff di Serie C sono su Sky Sport e in streaming su NOW
Sarà Gianluca Zambrotta a effettuare il sorteggio. Per lui due stagioni in C da giovanissimo col Como tra 1995 e 1997. Presente nello studio Sky anche Tommaso Donati (Responsabile area agonistica Lega Pro).
Si parte: potete seguire il sorteggio ORA su Sky Sport 24, in streaming su NOW e qui, in streaming sul sito di SkySport.it.
Ricordiamo le 10 squadre che verranno sorteggiate a breve
Teste di serie:
- Potenza
- Renate
- Ravenna
- Salernitana
- Lecco
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Non teste di serie:
- Cittadella
- Pianese
- Casarano
- Casertana
- Campobasso
Cinque minuti al via: qui sotto tutte le informazioni e la guida completa al sorteggio.
Quando e dove vedere il sorteggio
Ti sei perso i gol? Ecco qui la gol collection delle partite del secondo turno del 'playoff del girone'
I risultati dell'ultimo turno (la seconda fase del 'playoff del girone')
Mercoledì 6 maggio si è giocato il secondo turno del playoff inter-girone: ecco i risultati delle sei partite in programma
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Girone A
- Lecco-Giana Erminio 2-1
- Cittadella-Lumezzane 1-0
Girone B
- Campobasso-Pineto 1-1
- Juventus Next Gen-Pianese 0-2
Girone C
- Cosenza-Casarano 1-5
- Casertana-Crotone 1-1
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Sono dunque passate alla prima fase Nazionale dei playoff: Lecco, Cittadella, Campobasso, Pianese, Casarano, Casertana. Da regolamento, queste 6 si uniscono nel sorteggio di oggi alle tre terze classificate in ognuno dei tre gironi (Renate, Ravenna, Salernitana) più la vincitrice della Coppa Italia di C (Potenza)
Le squadre che prendono parte al sorteggio di oggi (divise per teste di serie e non)
- Potenza (vincitrice della Coppa Italia) - testa di serie
- Renate (terza nel Girone A) - testa di serie
- Ravenna (terza nel Girone B) - testa di serie
- Salernitana (terza nel Girone C) - testa di serie
- Lecco (vincente del playoff del Girone) - testa di serie
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- Cittadella (vincente del playoff del Girone)
- Pianese (vincente del playoff del Girone)
- Casarano (vincente del playoff del Girone)
- Casertana (vincente del playoff del Girone)
- Campobasso (vincente del playoff del Girone)
LA GUIDA. Come funziona il primo turno del Playoff Nazionale da sorteggiare tra poco
A questo turno partecipano le 10 squadre appena viste, accoppiate tramite un sorteggio secondo un sistema di teste di serie. Le teste di serie sono:
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- le 3 squadre classificate al terzo posto di ciascun girone nella regular season (Renate, Ravenna, Salernitana)
- la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C (Potenza)
- La squadra tra le 6 vincitrici del turno precedente (il Playoff del Girone) meglio classificata secondo criteri incrociati di classifica avulsa (in questo caso il Lecco, quella finita più in alto in classifica nel proprio girone e col maggior numero di punti fatti)
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Detto questo, chi è che avanza alla fase successiva? Le partite si giocano su andata e ritorno, con ritorno in casa delle teste di serie. In caso di parità dopo le due partite non sono previsti supplementari o rigori, ma avanzano alla seconda fase le teste di serie. In totale avanzano 5 squadre.
Quando si giocano le partite che verranno sorteggiate oggi?
Le gare d'andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C si giocano domenica 10 maggio, con ritorno fissato mercoledì 13 maggio 2026.
LA GUIDA. Come funziona il secondo turno del Playoff Nazionale
È la fase immediatamente successiva a quella che verrà sorteggiata a breve. Ne prendono parte le 5 squadre che hanno superato il turno e le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone al termine della regular season (Union Brescia, Ascoli e Catania). Totale 8 squadre.
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Anche in questo caso le squadre vengono accoppiate tramite sorteggio (che sarà successivo, non oggi quindi) con un sistema di teste di serie. Le teste di serie sono:
- le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone nella regular season
- la squadra tra le vincitrici del turno precedente meglio classificata secondo le regole della classifica avulsa
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Chi passa? Le partite si giocano su andata e ritorno, con ritorno in casa delle teste di serie. In caso di parità dopo le due partite, anche in questo caso, niente supplementari e rigori, ma avanzano alla Final Four le teste di serie. In totale avanzano 4 squadre.
LA GUIDA. Come funziona la Final Four
È l'ultima fase: partecipano le magnifiche quattro che hanno superato i turni appena visti. In questo caso torna di scena il sorteggio, ma senza sistema di teste di serie. Le quattro squadre non hanno alcuna condizione di accoppiamento.
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Si parte con le semifinali: saranno disputate in gare di andata e ritorno (chi giocherà in casa il ritorno sarà ugualmente deciso dal sorteggio libero). Chi passa? In caso di parità dopo le due partite si disputeranno supplementari ed, eventualmente, rigori.
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Capitolo finale: anche a finalissima si gioca su andata e ritorno e — in caso di parità dopo le due partite — si disputeranno supplementari ed, eventualmente, rigori. Chi vince la finale è la quarta promossa in Serie B.
I verdetti già scritti: Vicenza, Arezzo e Benevento promosse in B
Come di consueto, sono state le tre squadre che hanno chiuso in testa i tre gironi A, B e C del campionato ad assicurarsi la promozione diretta in Serie B. Si tratta di Vicenza (girone A), Arezzo (girone B) e Benevento (girone C). Poi si aggiungerà una quarta squadra promossa: la vincitrice dei playoff che sono in corso.
I verdetti già scritti: sicure 7 retrocessioni su 8 in D
Partiamo da una precisazione: già dallo scorso novembre, dopo la messa in liquidazione della società, il Rimini è stato escluso dal campionato di Serie C. Il club era inserito nel girone B che è proseguito con sole 19 squadre con cancellazione di tutti i risultati ottenuti contro il Rimini. Ecco perché si è passati dalle canoniche 9 retrocessioni previste (3 per girone) a 8.
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Detto ciò, il regolamento prevede la retrocessione diretta in Serie D per tutte le ultime classificate dei tre gironi o, in questo caso, delle ultime dei gironi A e C più il Rimini. I playout, invece, vengono giocati da penultima contro quintultima e da terzultima contro quartultima di ogni girone, a meno che il distacco in classifica tra queste squadre non sia superiore agli 8 punti. Proprio in virtù di questo regolamento, i playout si giocheranno solo tra Bra e Torres nel girone B. Sono dunque già sicure queste retrocessioni:
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- Nel girone A retrocesse Triestina, Pro Patria e Virtus Verona
- Nel girone B giù il Pontedera, con Bra e Torres ai playout
- Nel girone C retrocesse Foggia, Siracusa e Trapani
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