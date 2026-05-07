Partiamo da una precisazione: già dallo scorso novembre, dopo la messa in liquidazione della società, il Rimini è stato escluso dal campionato di Serie C. Il club era inserito nel girone B che è proseguito con sole 19 squadre con cancellazione di tutti i risultati ottenuti contro il Rimini. Ecco perché si è passati dalle canoniche 9 retrocessioni previste (3 per girone) a 8.

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Detto ciò, il regolamento prevede la retrocessione diretta in Serie D per tutte le ultime classificate dei tre gironi o, in questo caso, delle ultime dei gironi A e C più il Rimini. I playout, invece, vengono giocati da penultima contro quintultima e da terzultima contro quartultima di ogni girone, a meno che il distacco in classifica tra queste squadre non sia superiore agli 8 punti. Proprio in virtù di questo regolamento, i playout si giocheranno solo tra Bra e Torres nel girone B. Sono dunque già sicure queste retrocessioni:

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