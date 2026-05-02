Serie C, le gare dei playoff su Sky: primo turno

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca il 1° turno dei playoff inter-girone, ultimi atti di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW , vi ha permesso di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, più i playoff e i match della Supercoppa. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Domenica 3 maggio si scende in campo per il primo turno playoff del girone: nove le partite in programma, una alle 17.30, sette alle 20 e una alle 20.45. Inoltre, oggi 2 maggio, appuntamento con la prima giornata della Supercoppa Serie C: alle 17.30, su Sky Sport 253, la sfida tra Arezzo e L.R. Vicenza, vincitrici rispettivamente del Girone B e del Girone A.