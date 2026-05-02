Serie C, le gare dei playoff su Sky: primo turno

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Serie C, il calendario dei playoff su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca il 1° turno dei playoff inter-girone, ultimi atti di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi ha permesso di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, più i playoff e i match della Supercoppa. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Domenica 3 maggio si scende in campo per il primo turno playoff del girone: nove le partite in programma, una alle 17.30, sette alle 20 e una alle 20.45. Inoltre, oggi 2 maggio, appuntamento con la prima giornata della Supercoppa Serie C: alle 17.30, su Sky Sport 253, la sfida tra Arezzo e L.R. Vicenza, vincitrici rispettivamente del Girone B e del Girone A.

Serie C, il programma del primo turn dei playoff del girone

DOMENICA 3 MAGGIO

Alle 17.30

  • CITTADELLA-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 252

Alle 20

  • CASERTANA-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 252
  • CROTONE-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 253
  • PIANESE-TERNANA, in diretta su Sky Sport 254
  • MONOPOLI-CASARANO, in diretta su Sky Sport 255
  • PINETO-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 256
  • TRENTO-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 257
  • LUMEZZANE-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 258

Alle 20.45

  • JUVENTUS NEXT GEN-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Supercoppa Serie C, il programma della 1^ giornata

OGGI 2 MAGGIO

Alle 17.30

  • AREZZO-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport 253

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie C: Altre Notizie

Serie C, le gare dei playoff su Sky: primo turno

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca il 1° turno dei playoff...

Serie C, le gare della 38^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 38^ giornata di una stagione...

Il Coni boccia il ricorso, Trapani retrocesso in D

LA SENTENZA

Il verdetto è arrivato: il Trapani Calcio retrocede in serie D. Il Collegio di Garanzia del Coni...

Serie C, le gare della 37^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 37^ giornata di una stagione...

Crotone: "Non rispettate alcune scadenze federali"

SERIE C

Con una nota sul sito ufficiale del club, il presidente Vrenna ha reso noto che la società "non è...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE