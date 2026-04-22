Il Coni boccia il ricorso, Trapani retrocesso in D

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Respinto il ricorso al Coni, il Trapani scende in D

LA SENTENZA

Il verdetto è arrivato: il Trapani Calcio retrocede in serie D. Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso della società guidata da Valerio Antonini, che sperava di riavere indietro i punti necessari per evitare la retrocessione con una giornata di anticipo. Con questa decisione, la squadra resta all'ultimo posto della classifica del girone C di Serie C a 90 minuti dalla fine della stagione regolare

SERIE C A 90' DALLA FINE

Il verdetto è arrivato: il Trapani Calcio retrocede ufficialmente in serie D. Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso della società guidata da Valerio Antonini, che sperava di riavere indietro i punti necessari per evitare la retrocessione con una giornata di anticipo. Con questa decisione, la squadra resta all'ultimo posto. Al centro della vicenda c'era la prima pesante sanzione della stagione, quella di 7 punti nata dai mancati pagamenti di contributi Inps e ritenute Irpef tra la fine del 2024 e l'estate del 2025. Per la giustizia sportiva, i ritardi nei versamenti e la recidiva della società non hanno lasciato spazio a sconti, confermando una penalizzazione che, insieme alle altre sanzioni ricevute, ha portato il club a subire un totale di meno 25 punti in questo campionato. Per la società rimane un'ultima speranza legata all'udienza di giovedì 23: la Corte Federale d'Appello dovrà infatti decidere su un'ulteriore penalizzazione di 5 punti. La battaglia della società, però, non finisce sul campo. Il club punta infatti a ribaltare l'intera vicenda l'8 maggio davanti alla commissione tributaria

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