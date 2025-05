Gli highlights di Benevento-Juventus Next Gen 1-5

La Juventus Next Gen travolge il Benevento per 5-1 e conquista il pass per il secondo turno dei playoff di Serie C. Decisiva l'espulsione per il capitano Berra, che spiana la strada alla squadra di Brambilla, già avanti per 1-0 grazie al gol di Pietrelli. Poi le doppiette di Cutrig e di capitan Guerra. Inutile invece il gol di Perlingieri

Per il secondo anno consecutivo la Juventus Next Gen strappa il pass per il secondo turno playoff: battuto il Benevento al "Vigorito" con un travolgente 1-5. Partita terminata con la contestazione inevitabile dei tifosi campani, che hanno assistito a una vera e propria disfatta, specchio di un girone di ritorno non all'altezza per quella che era stata la squadra Campione d'Inverno. I bianconeri iniziano subito forte, attaccando la profondità e cercando di costruire specialmente sulle corsie laterali: da qui il gol dello 0-1, con Alessandro Pietrelli. Tanta confusione in difesa: la fisicità di Guerra e la velocità di Afena Gyan mettono in difficoltà e non poco la retroguardia del Benevento, tant'è che al 18' del primo tempo, il capitano Berra viene espulso per fallo da ultimo uomo, proprio su Afena Gyan. Da quest'episodio la partita ha un cambiamento radicale: la Juve trova sempre di più spazio e soprattutto le doppiette di Nicolò Cudrig e Simone Guerra (inutile il gol del momentaneo 1-3 di Perlingieri), fondamentali per il passaggio al turno successivo, dato che i bianconeri avevano un solo risultato a disposizione.