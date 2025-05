Gli highlights di Catania-Giugliano 3-2

Sfida combattutissima e non semplice per la squadra di Toscano, che vince contro il Giugliano e accede al secondo turno dei playoff di Serie C, in programma mercoledì 7 maggio contro il Potenza. Decisiva è stata la prova di Inglese, che a Catania si sta ritrovando e che continua a far sognare alla piazza la promozione in Serie B GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il Catania passa il primo turno preliminare grazie ai gol di Roberto Inglese e alla sua consolidata organizzazione di gioco, batte 3-2 il Giugliano e accede al secondo turno dove ad attenderlo troverà il Potenza. Non è stata però una passeggiata per gli uomini di Mimmo Toscano, contro un Giugliano ben attrezzato e con individualità di sicura prospettiva. La prima partita dei playoff ha detto di un Catania già pronto dal punto di vista fisico e soprattutto convinto di poter giocare un ruolo importante in questa lunga rincorsa alla serie B. Roberto Inglese ha confermato di essere un attaccante capace di spostare gli equilibri in questa categoria. Il primo gol, segnato dopo appena 9’, è l’emblema delle qualità dell’ex attaccante di Parma e Lecco: un pallone crossato nell’area piccola sul quale il giocatore ha saputo anticipare ancora una volta tutti gli avversari, come già accaduto spesso durante la sua lunga carriera in A e B.

Inglese (al centro) è stato determinante per il Catania - @ Ufficio stampa Catania

Oltre alle doti di Inglese, gli etnei hanno messo in luce anche le qualità del loro centrocampo dove gli esterni Raimo e Anastasio hanno funzionato a dovere. In difesa vanno però eliminate quelle pause che hanno consentito a un Giugliano propositivo di creare diverse occasioni nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo. Il gol di Ierardi poi è la conferma che anche i difensori di Mimmo Toscano giocano un ruolo importante in fase di costruzione e realizzazione, all’interno di trame di gioco ormai mandate a memoria.