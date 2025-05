Gli highlights di Giana Erminio-Virtus Verona 1-0

La Giana Erminio batte la Virtus Verona e accede al secondo turno dei playoff di Serie C. Decide il match il gol di Tirelli al 68', che approfitta di una disattenzione difensiva di Metlika, portando in vantaggio la squadra di Chiappella. Adesso la sfida contro il Renate di mercoledì 7 maggio GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La Giana Erminio non si ferma più. Dopo aver riscritto la storia con la prima finale di Coppa Italia, la stagione si arricchisce di un altro traguardo importante: il secondo turno dei playoff. A Gorgonzola i ragazzi di Chiappella, grazie al miglior piazzamento in regular season, avevano due risultati su tre contro la Virtus Verona ma si sono concessi anche il lusso di vincere certificando ancora di più una qualificazione meritata e praticamente mai in discussione. Per tentare il colpaccio Gigi Fresco cambia modulo, mettendosi a quattro in difesa e lanciando titolare Bassi (vera novità di formazione) ma l'effetto sorpresa non tocca i padroni di casa che, con i soliti protagonisti, giocano una partita ai limiti della perfezione con grande attenzione, intelligenza e autorità. Al contrario degli ospiti, apparsi sotto ritmo e molto lontani dai propri standard ma soprattutto dando la sensazione di avere poca fame e coraggio di volerla vincere.

Il primo tempo non regala tante emozioni, succede poco ma comunque a provarci di più è la Giana che gioca senza accontentarsi del pareggio, attaccando fin da subito e creando le opportunità migliori con De Maria e Stuckler. La Virtus Verona invece appare quasi rinunciataria, tiene il baricentro molto basso e non riesce a scatenare le sue solite ripartenze avendo solo un'occasione pericolosa con un tiro alto di Contini. Alla fine però, anche per poca concretezza dell'avversario, riesce a tenere il risultato e all'intervallo si va sullo 0-0. Nel secondo tempo però la musica non cambia, non c'è l'attesa reazione della Virtus che lascia il pallino del gioco a una Giana ancora offensiva ma poco cinica con Lamesta. La svolta del match arriva dopo l'ora di gioco quando Gatti, subentrato a dare la scossa agli ospiti, impegna Mangiapoco che si supera con una bella parata. Passano due minuti e al 68' Metlika, quasi al limite dell'area, perde un pallone fatale sulla pressione di Lamesta: assist a Tirelli che è freddo davanti a Sibi e lo infila con un preciso piatto destro all'angolino coronando col terzo gol consecutivo una prestazione totale anche in fase difensiva.

Foto: Giana Erminio