Gli highlights di Potenza-AZ Picerno 2-0

De Giorgio conferma il suo solito 4-3-3 con Rosario e Petrungaro ai lati di Caturano , Tomei sceglie ancora di affidarsi a Maiorino come falso nove nel 4-2-3-1 con cui schiera il suo Picerno . La partita inizia con un dettame tattico comune da entrambe le parti del campo: aggressività enorme sulla costruzione dal basso. Castorani sciupa la prima occasione del Potenza , che parte meglio e sfiora il gol anche con Rosafio che di testa impegna Merelli. Man mano che il cronometro scorre, però, si fa vedere con maggiore incisività il Picerno : su una palla rubata da Maselli, è davvero grande l’occasione cestinata da Esposito, che calcia altro sopra la traversa un ottimo invito del centrocampista ex Juve Stabia. Poi è il capitano del Picerno a vestire i panni dell'assist-man, mandando in porta Maiorino che non sfrutta, alzando troppo la mira. All'intervallo è parità al Viviani.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo, oltre alle emozioni, si vedono anche i gol. Dopo cinque minuti, il Picerno si fa male da solo: Franco pasticcia al limite dell’area, consegnando il pallone a Petrungaro che non perdona, fulminando Manetta e Merelli per l'1-0 Potenza. La reazione del Picerno arriva puntuale e dopo pochi minuti produrrebbe una nuova svolta: angolo dalla destra, controcross di Esposito per Manetta e mani di Rosafio sul colpo di testa del difensore del Picerno. Per Mirabella è rigore: dal dischetto va Maiorino che, però, si fa ipnotizzare da Alastra. Il Picerno prova a riorganizzarsi nuovamente ma nel momento migliore dei ragazzi di Tomei, il Potenza colpisce nuovamente: minuto 72, punizione di Petrungaro forte sul primo palo, sfiora Riggio e Merelli non ci arriva. Il Viviani esplode, primo gol stagionale del difensore ex Catanzaro, 2-0 e gara in ghiaccio per gli uomini di De Giorgio.