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Playoff Serie C, i risultati del ritorno del 2° turno fase nazionale in diretta

live DIRETTA GOL

Continua lo spettacolo della Serie C con il ritorno del 2° turno fase nazionale: in campo Ascoli-Potenza su Sky Sport 255 e Union Brescia-Casarano (Sky Sport 254). Alle 20:30 sarà il turno di Catania-Lecco (Sky Sport Calcio, Sky Sport 252) mentre alle 20:45 al via Ravenna-Salernitana (Sky Sport 251). Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW per scoprire le qualificate alla Final Four

in evidenza

I risultati del ritorno del 2° turno dei playoff fase nazionale

  • Union Brescia-Casarano 0-0 (tot. 3-0)  (Sky Sport 254)
  • Ascoli-Potenza 0-0 (tot. 0-0) ( Sky Sport 255)
  • Catania-Lecco (alle 20:30 su Sky Sport Calcio)
  • Ravenna-Salernitana (alle 20:45 su Sky Sport  251)

Dopo una grande regular season, anche i playoff di Serie C sono tutti in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW!

LIVE

Ascoli vicino al vantaggio: due clamorose chance

11' - Doppia occasione clamorosa per l'Ascoli prima con un tiro a giro da fuori area, smanacciato da Cucchietti che manda in angolo. Proprio dall'angolo grandissima occasione con salvantaggo sulla linea

Subito tanta intensità in Ascoli-Potenza

8' - Primi minuti in cui le due squadre si stanno studiano: i padroni di casa si rendono subito pericolosi da calcio d'angolo con un tiro di Nicoletti che finisce sopra la traversa

calcio d'inizio!

Inizia anche Union Brescia-Casarano dopo 1' di silenzio in ricordo di Evaristo Beccalossi. Live su Sky Sport 254

calcio d'inizio!

Si parte! In campo Ascoli-Potenza (Sky Sport 255) 

Ospite d'eccezione al Rigamonti...

C'è anche Sandro Tonali per supportare l'Union Brescia che alle 20 sfida il Casarano

tonali

Manca sempre meno al fischio d'inizio: un recap su orari e canali dei match di ritorno del 2° turno della fase nazionale

  • Union Brescia-Casarano (alle 20 su Sky Sport 254)
  • Ascoli-Potenza (alle 20 su Sky Sport 255)
  • Catania-Lecco (alle 20:30 su Sky Sport Calcio)
  • Ravenna-Salernitana (alle 20:45 su Sky Sport  251)

Manca sempre meno: ripassiamo le formazioni ufficiali

Le formazioni di Ascoli-Potenza: LIVE su Sky Sport 255

ASCOLI: Vitale, Nicoletti, Damiani, Silipo, D'Uffizi, Guiebre, Alagna, Rizzo Pinna, Curado, Gori, Corradini. All. Tomei

POTENZA: Cucchietti, Castorani, Murano, D'Auria, Riggio, Camigliano, Balzano, De Marco, Kirwan, Petrungaro, Slatounis. All. De Giorgio

Le formazioni di Union Brescia-Casarano: LIVE su Sky Sport 254

UNION BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Moretti, Silvestri, Rizzo (VC); Armati, Mercati, Zennaro (C), Boci; Marras, Cazzadori; Crespi. Allenatore: Corini.

CASARANO (4-3-3): Chiorra, Giraudo, Grandolfo, Chiricò, Ferrara, Maiello, Versienti, Mercadante, Negro, Cerbone, Leonetti. Allentatore: Di Bari.

Catania-Lecco, la situazione dopo l'andata (0-0)

Nessuna rete all'andata tra Catania e Lecco. Anche in questo caso i padroni di casa hanno un vantaggio ma tutto può accadere... La partita è LIVE alle 20:30 su Sky Sport Calcio

Ascoli-Potenza, la situazione dopo l'andata (0-0)

Tutto ancora da decidere in Ascoli-Potenza con i padroni di casa che, in quanto testa di serie, hanno a disposizione due risultati su tre per andare alla Final Four. Una partita imperdibile alle 20 su Sky Sport 255

Catania-Lecco, le formazioni ufficiali

CATANIA: Dini, M. Miceli, K. Jimenez Castillo, E. Cicerelli, F. Di Tacchio, A. Quaini, D. Donnarumma, T. Casasola, F. Forte, M. Ierardi, S. Pieraccini All: Domenico

LECCO: Furlan, L. Marrone, N. Zanellato, A. Mallamo, O. Urso, M. Battistini, A. Metlika, L. Sipoš, L. Romani, M. Kritta, E. Duca. All. Valente

Union Brescia-Casarano, la situazione dopo l'andata (3-0)

Una grandissima prestazione dell'Union Brescia all'andata contro il Casarano, la sorpresa dei playoff. La qualificazione sembra ipotecata ma i pugliesi hanno dimostrato di essere in grado di fare grandissime rimonte... La partita LIVE alle 20 su Sky Sport 254)

Ravenna-Salernitana, la situazione dopo l'andata (0-2)

La Salernitana aveva fatto il suo all'andata, battendo il Ravenna 2-0. Ma i romagnoli sono una delle teste di serie e, in caso di pareggio nel risultato totale, sarebbe il Ravenna a qualificarsi alla Final Four. La partita è live alle 20:45 su Sky Sport  251

Vuoi sapere proprio tutto sulla Serie C?

Qui trovi tutti gli articoli sulla Serie C nello spazio di approfondimento di Sky Sport Insider

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Ascoli-Potenza, le formazioni ufficiali

ASCOLI: Vitale, Nicoletti, Damiani, Silipo, D'Uffizi, Guiebre, Alagna, Rizzo Pinna, Curado, Gori, Corradini. All. Tomei

POTENZA: Cucchietti, Castorani, Murano, D'Auria, Riggio, Camigliano, Balzano, De Marco, Kirwan, Petrungaro, Slatounis. All. De Giorgio

Quali sono i verdetti già arrivati in Serie C?

Sono ovviamente arrivati alcuni verdetti dopo la regular season: Vicenza, Arezzo e Benevento sono le tre squadre che hanno conquistato la promozione in Serie B. Pontedera, Siracusa, Foggia, Trapani, l'escluso Rimini, Triestina, Virtus Verona e Pro Patria sono invece le retrocesse in Serie D. Qui tutto quello che c'è da sapere sui playoff e sui playout: la guida completa

Playoff Serie C, il ritorno dei quarti di finale su Sky

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Come funziona la Final Four dei playoff di Serie C

Le semifinali saranno disputate in gare di andata e ritorno. In questa fase, in caso di parità dopo le due partite, si disputeranno supplementari ed eventualmente rigori. Anche la finalissima si gioca su andata e ritorno e — in caso di parità dopo le due partite — si disputeranno ugualmente supplementari ed eventuali rigori. Chi vince la finale sarà la quarta promossa in Serie B.

Gli abbinamenti per le semifinali dei playoff

Nel sorteggio del tabellone, avvenuto negli studi Sky, sono già stati determinati anche gli abbinamenti per le semifinali: chi passa tra Salernitana-Ravenna sfiderà la vincente di Casarano-Union Brescia. La vincente di Potenza-Ascoli, invece, sfiderà chi passa il 2° turno tra Lecco e Catania.

serie c fase nazionale

Le formazioni ufficiali di Union Brescia-Casarano

UNION BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Moretti, Silvestri, Rizzo (VC); Armati, Mercati, Zennaro (C), Boci; Marras, Cazzadori; Crespi. Allenatore: Corini.

CASARANO (4-3-3): Chiorra, Giraudo, Grandolfo, Chiricò, Ferrara, Maiello, Versienti, Mercadante, Negro, Cerbone, Leonetti. Allentatore: Di Bari.

Chi passa alla Final Four?

In caso di parità dopo le due partite del 2° turno fase nazionale, non ci saranno, così come lo era stato negli altri turni, supplementari e rigor, ma avanzeranno alla Final Four le teste di serie (che sono le squadre che giocano in casa il ritorno)

Il TABELLONE dei playoff di Serie C

Il tabellone dei playoff di Serie C fino alla finale

Il tabellone dei playoff di Serie C fino alla finale

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Dove vedere il ritorno del 2° turno fase nazionale dei playoff di Serie C

  • Union Brescia-Casarano alle 20 su Sky Sport 254
  • Ascoli-Potenza alle 20 su Sky Sport 255
  • Catania-Lecco alle 20:30 su Sky Sport Calcio
  • Ravenna-Salernitana alle 20:45 su Sky Sport  251

Gli highlights dell'andata del 2° turno fase nazionale dei playoff di Serie C

Vi siete persi i match d'andata? Allora fai un recap, guardando tutti i gol del 1° turno

I risultati dell'andata del 2° turno fase nazionale

  • Lecco-Catania 0-0
  • Salernitana-Ravenna 2-0 (67' Lescano, 87' Anastasio)
  • Potenza-Ascoli 0-0
  • Casarano-Union Brescia 0-3 (19' Balestrero, 57' Negro (aut.), 59' Crespi)

Manca un'ora all'inizio dei primi match validi per il ritorno del 2° turno fase nazionale che viene presentato così dai profili social della Serie C: quattro match imperdibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Continua lo spettacolo della Serie C! Benvenuti al live blog del ritorno del 2° turno della fase nazionale dei playoff. Qui la diretta gol con tutti gli aggiornamenti dalle partite, il tabellone e la guida alla Final Four

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