Sono ovviamente arrivati alcuni verdetti dopo la regular season: Vicenza, Arezzo e Benevento sono le tre squadre che hanno conquistato la promozione in Serie B. Pontedera, Siracusa, Foggia, Trapani, l'escluso Rimini, Triestina, Virtus Verona e Pro Patria sono invece le retrocesse in Serie D. Qui tutto quello che c'è da sapere sui playoff e sui playout: la guida completa