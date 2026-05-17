Playoff Serie C: i risultati del 2° turno di fase nazionale in diretta LIVE
Continuano i playoff di Serie C con l'andata del secondo turno nazionale: alle 20 in campo Casarano-Union Brescia, Salernitana-Ravenna e Potenza-Ascoli. Alle 20.45 Lecco-Catania. Qui i risultati in diretta delle quattro sfide che potete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
in evidenza
Le partite di oggi
- Salernitana-Ravenna - in diretta alle 20 sul canale 253 di Sky
- Casarano-Union Brescia - in diretta alle 20 sul canale 254 di Sky
- Potenza-Ascoli - in diretta alle 20 sul canale 255 di Sky
- Lecco-Catania - in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno
Come si arriva all'ultima promossa in B?
Le quattro partite della seconda fase playoff (determinate dal sorteggio di oggi) si giocano con gare di andata e ritorno; in caso di parità non ci sono supplementari o rigori, ma vanno avanti le teste di serie. Le quattro squadre che passano il turno si contenderanno l’ultimo posto che vale la promozione in Serie B
Come sono andati i turni precedenti
Nel video il riepilogo dei risultati della partite del 1° turno della fase nazionale e tutti gli highlights
Il ritorno del 2° turno playoff
Il 20 maggio si giocheranno i match di ritorno: ricordiamo che in caso di parità dopo i 180' passano alle Final Four le squadre che giocano in casa in quanto teste di serie
- UNION BRESCIA-CASARANO ore 20
- RAVENNA-SALERNITANA ore 20.45
- ASCOLI-POTENZA ore 20
- CATANIA-LECCO 20.30
Le partite in programma oggi su Sky
- CASARANO-UNION BRESCIA ore 20 su Sky Sport 254
- SALERNITANA-RAVENNA ore 20 su Sky Sport 253
- POTENZA-ASCOLI ore 20 su Sky Sport 255
- LECCO-CATANIA ore 20.45 su Sky Sport Uno