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Playoff Serie C: i risultati del 2° turno di fase nazionale in diretta LIVE

live playoff c

Continuano i playoff di Serie C con l'andata del secondo turno nazionale: alle 20 in campo Casarano-Union Brescia, Salernitana-Ravenna e Potenza-Ascoli. Alle 20.45 Lecco-Catania. Qui i risultati in diretta delle quattro sfide che potete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

TABELLONE PLAYOFF C

in evidenza

Le partite di oggi

  • Salernitana-Ravenna - in diretta alle 20 sul canale 253 di Sky
  • Casarano-Union Brescia - in diretta alle 20 sul canale 254 di Sky
  • Potenza-Ascoli - in diretta alle 20 sul canale 255 di Sky
  • Lecco-Catania - in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno

Come lo è stato per tutta la stagione, anche i playoff di Serie C saranno tutti in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW!

LIVE

Come si arriva all'ultima promossa in B?

Le quattro partite della seconda fase playoff (determinate dal sorteggio di oggi) si giocano con gare di andata e ritorno; in caso di parità non ci sono supplementari o rigori, ma vanno avanti le teste di serie. Le quattro squadre che passano il turno si contenderanno l’ultimo posto che vale la promozione in Serie B

Come sono andati i turni precedenti

Nel video il riepilogo dei risultati della partite del 1° turno della fase nazionale e tutti gli highlights

Il ritorno del 2° turno playoff

Il 20 maggio si giocheranno i match di ritorno: ricordiamo che in caso di parità dopo i 180' passano alle Final Four le squadre che giocano in casa in quanto teste di serie

  • UNION BRESCIA-CASARANO ore 20
  • RAVENNA-SALERNITANA ore 20.45
  • ASCOLI-POTENZA ore 20
  • CATANIA-LECCO 20.30

Le partite in programma oggi su Sky

  • CASARANO-UNION BRESCIA ore 20 su Sky Sport 254
  • SALERNITANA-RAVENNA ore 20 su Sky Sport 253
  • POTENZA-ASCOLI ore 20 su Sky Sport 255
  • LECCO-CATANIA ore 20.45 su Sky Sport Uno

Iniziano i quarti di finale di andata dei playoff di Serie C, con le quattro partite in programma da seguire tutte in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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