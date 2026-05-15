L’Official Match Ball, nato dalla collaborazione fra Decathlon e Serie C, si basa sulla stessa piattaforma tecnica sviluppata per i campionati professionistici francesi Ligue 1 e Ligue 2. Frutto di 18 mesi di ricerca e sviluppo con il coinvolgimento di 287 giocatori, il pallone garantisce traiettoria stabile, controllo costante e affidabilità in ogni condizione di gioco. Al centro della partnership, un’idea di calcio radicata nei territori e nelle persone.

Da un lato Decathlon, un brand che ha fatto sua la missione di rendere lo sport accessibile a tutti e tutte. Dall’altro, la Serie C: il campionato più capillare del Paese, con squadre distribuite su tutto il territorio nazionale e una presenza che rappresenta uno dei punti di contatto più diretti tra calcio professionistico e comunità locali. Al centro l’idea di un calcio radicato nei territori, capace di crescere partendo dalle persone e non solo dalle prestazioni. Nasce così, su questi valori condivisi, la collaborazione tra Decathlon e la Serie C da cui prende forma il nuovo Official Match Ball 2026-2027.

I numeri della Serie C: una crescita costante

Una prossimità fra calcio e comunità, quella della Serie C, che si riflette anche nei numeri: oltre 5 milioni di appassionati, una crescita costante di pubblico (+8,6% di presenze nella stagione 2025-26) e una fanbase giovane e sempre più coinvolta, con oltre il 50% delle interazioni social generate dalla fascia 18-34 (Fonte dati: Lega Pro). “Assieme a Decathlon portiamo avanti un percorso significativo sul piano sportivo - dice il presidente della Lega Pro Matteo Marani -. Un lavoro di grande qualità di cui siamo soddisfatti e che è evidenziato dal bellissimo pallone 2026-27 che utilizzeranno le nostre squadre”.

Un pallone pensato per garantire affidabilità

È all’interno di questo quadro che prende forma il nuovo pallone ufficiale. Un prodotto sviluppato per garantire standard tecnici e prestazioni di ottimo livello professionistico, rendendolo accessibile anche nei contesti di gioco più diffusi e da chi vive il calcio ogni giorno, dai campi della Serie C alla pratica quotidiana. Progettare un pallone per la Serie C significa confrontarsi con un calcio fatto di intensità, tecnica e bisogni specifici. Questa varietà ha guidato le scelte progettuali, portando allo sviluppo di un pallone pensato per garantire affidabilità in ogni situazione di gioco: una traiettoria stabile, un controllo costante e una risposta prevedibile anche in condizioni meteo e di campo variabili. Con costruzione termosaldata senza cuciture e geometria a 12 pannelli in poliuretano microfibra testurizzato, offre inoltre un buon livello di precisione, facilitando l’utilizzo in ogni situazione.