Sorteggio Playoff Serie C del secondo turno fase nazionale in diretta streaming
La corsa playoff di Serie C verso la promozione in Serie B prosegue con il sorteggio del secondo turno della fase nazionale e con la definizione dell'intero tabellone fino alla finale. Oggi alle 12 il sorteggio in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it. In studio Marco Demicheli e Luca Mastrorilli insieme all'allenatore Fabio Pecchia
Le date dei Playoff
- Andata 2° turno fase playoff nazionale: domenica 17 maggio 2026
- Ritorno 2° turno fase playoff nazionale: mercoledì 20 maggio 2026
- Andata semifinali: domenica 24 maggio 2026
- Ritorno semifinali: mercoledì 27 maggio 2026
- Andata finale: martedì 2 giugno 2026
- Ritorno finale: domenica 7 giugno 2026
Come si arriva all'ultima promossa in B?
Le quattro partite della seconda fase playoff (determinate dal sorteggio di oggi) si giocano con gare di andata e ritorno; in caso di parità non ci sono supplementari o rigori, ma vanno avanti le teste di serie. Le quattro squadre che passano il turno si contenderanno l’ultimo posto che vale la promozione in Serie B
Serie C, dalle squadre qualificate al 2° turno fase nazionale al sorteggio del tabelloneVai al contenuto
Come funziona il sorteggio
Alle cinque squadre che si sono qualificate dopo la prima fase nazionale si aggiungono le tre squadre che si sono classificate al secondo posto nella stagione regolare, quindi Union Brescia, Ascoli e Catania. Otto in tutto. Gli accoppiamenti saranno sorteggiati con un sistema di teste di serie.
Come sono andati i turni precedenti
Come si è arrivati a queste 8 squadre? Ecco il riepilogo dei risultati della partite del 1° turno della fase nazionale e tutti gli highlights
Le squadre qualificate al secondo turno della fase nazionale
- Union Brescia (seconda nel girone A) - testa di serie
- Ascoli (seconda nel Girone B) - testa di serie
- Catania (seconda nel Girone C) - testa di serie
- Ravenna (vincente del 1° turno fase nazionale) - testa di serie
- Lecco (vincente del 1° turno fase nazionale)
- Salernitana (vincente del 1° turno fase nazionale)
- Casarano (vincente del 1° turno fase nazionale)
- Potenza (vincente del playoff del Girone)
Cosa determina il sorteggio di oggi
Il sorteggio di oggi serve a determinare gli accoppiamenti tra le squadre che si sfideranno nel secondo turno della fase nazionale, ma in questa occasione verrà definito anche tutto il percorso fino alla finale playoff.
Dove vedere il sorteggio
L'appuntamento con il sorteggio è fissato per oggi, giovedì 14 maggio, dalle 12 ad Area C, in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it. In studio ci saranno Marco Demicheli e Luca Mastrorilli insieme all'allenatore Fabio Pecchia, che prenderà parte all'estrazione degli accoppiamenti.
Oggi alle 12 il sorteggio dei playoff (seconda fase nazionale)
Prosegue la corsa verso la Serie B per le squadre impegnate nei playoff di Serie C. Dopo la conclusione del primo turno della fase nazionale, è arrivato il momento di conoscere il quadro completo del secondo turno e il tabellone che accompagnerà le squadre fino alla finale. Un tabellone che sarà determinato dal sorteggio che si terrà oggi, alle 12, in diretta su Sky e in streaming su skysport.it. Con la nostra diretta testuale, qui sul liveblog, per seguirlo passo dopo passo