La Serie C è la Lega dei giovani ed è seguita da 5 milioni di tifosi. A dirlo è "l’analisi della fanbase e della fruibilità della Serie C" presentata durante un evento a Milano. Il presidente Matteo Marani: "La nostra Lega, il nostro campionato sono visibili e seguiti, lo dicono i numeri"

"La nostra Lega, il nostro campionato oggi sono visibili e seguiti, lo dicono i numeri: 5 milioni di fan sono una platea importante, da preservare e da alimentare con giovani di talento, strutture all’altezza e con un prodotto bello", ha detto il presidente della Serie C Matteo Marani durante l’evento "Serie C Business Value" in cui è stata presentata "L’analisi della fanbase e della fruibilità della Serie C". Lo studio ha dimostrato che la Lega ha 5 milioni di tifosi e riesce a coinvolgere i giovani.

"Vedere i progressi che come Serie C abbiamo fatto mi rende orgoglioso - ha aggiunto il vicepresidente vicario della Serie C Gianfranco Zola -. È bello trovare nei dati il riscontro dell’impegno quotidiano, e mi rende ancora più felice che il nostro campionato venga percepito come tappa fondamentale per i giovani da tifosi, appassionati e addetti ai lavori. Continueremo a puntare sulla Riforma del calcio giovanile, è necessaria sia per la Lega Pro che per tutto il movimento azzurro”.