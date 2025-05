Gli highlights di Trento-Atalanta U23 1-2

Per il secondo anno consecutivo l'Atalanta U23 elimina il Trento al primo turno dei Play Off del Girone A di Serie C. La squadra di Modesto si guadagna il pass per il secondo turno vincendo 2-1 al Briamasco grazie a un super primo tempo. Il Trento chiude una stagione che rimane da record con la prima dolorosa sconfitta in casa del 2025 GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il match parte su ritmi altissimi con la pressione asfissiante dell'Atalanta sulla costruzione del Trento. Un uomo su uomo a tutto campo che non permette alla squadra di Tabbiani di giocare e in cui l'Atalanta U23 avvicina le migliori serate degli uomini di Gasperini. L'ottimo approccio dei ragazzi di Modesto viene premiato dopo 19 minuti dal ventunesimo gol stagionale del capocannoniere del Girone A Vanja Vlahović. L'attaccante serbo è rapido nel mettere in porta un pallone che vaga nell'area avversaria dopo una bella giocata di Cassa. La rete del vantaggio però non placa l'Atalanta U23. Alla mezz'ora Simone Panada riconquistando palla apre una transizione che va a chiudere lui stesso con una conclusione in diagonale su assist di Cassa per il 2-0. Nelle difficoltà il Trento non affonda ma reagisce. Traversa di testa di Barison da corner e sulla ribattuta tap-in vincente di Tomi Petrović, che a 7 dall'intervallo accorcia le distanze.

Foto: Atalanta.it

Ripresa nervosa, ma senza gol Dopo 45 minuti di grandissima intensità nella ripresa si va un po' più piano. Il Trento attacca a caccia di un pareggio che lo qualificherebbe al turno successivo grazie al miglior piazzamento in regular season. Tabbiani inserisce Peralta che tocca tanti palloni, ma i gialloblù non riescono a creare grandi pericoli per la porta di Vismara. È infatti l'Atalanta ad andare vicina al gol che chiuderebbe la partita più di quanto non faccia il Trento alla rete del pari. In un finale nervoso in cui si gioca poco la squadra di Modesto resiste e centra il quarto successo nelle ultime cinque trasferte.