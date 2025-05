L'AlbinoLeffe sogna nel derby di Zanica

AlbinoLeffe-Atalanta U23 è una delle partite del secondo turno dei playoff della Serie C 2024/2025 che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si gioca mercoledì 7 maggio alle ore 20.00

Pronti per la seconda tappa. Nella lunga marcia dei playoff di Serie C NOW, è già andato in archivio il primo step, in cui sono state tre le squadre a ribaltare il peggior posizionamento in classifica, vincendo in trasferta e superando il turno. Fra queste c’è l’Atalanta Under 23 di Francesco Modesto: i nerazzurri hanno battuto 2-1 il Trento, prendendosi il biglietto per il secondo turno. Stavolta, per Vlahovic e compagni, la trasferta sarà molto meno complessa: prossimo avversario, infatti, sarà l’AlbinoLeffe di Giovanni Lopez. I blucelesti, dal canto loro, debutteranno nella post-season, per merito del quarto posto ottenuto nel girone A che ha permesso di evitare il primo ostacolo. Il derby di Zanica sarà affascinante e ricco di significati, con duelli interessanti e filosofia decisamente bergamasche a confronto.

Momo contro Vanja Il primo duello che viene in mente pensando a questa partita non può che essere quello fra le stelline di AlbinoLeffe e Atalanta U23. Da un lato c’è l’esplosività di Mohamed Alì Zoma, per tutti Momo: 14 gol e 9 assist nella sua stagione, la migliore della sua giovanissima carriera. Praticamente inesauribile per tutta la regular season, con picchi di bravura evidenti tanto quanti quelli legati alla sua velocità: in stagione, contro la Clodiense, con uno scatto ha toccato addirittura i 37km orari. L’altro lato della medaglia è, invece, il clamoroso modo in cui Vanja Vlahovic vive il suo rapporto col gol: quasi un osmosi per l’attaccante serbo che mezza Europa invidia all’Atalanta. Gasperini gli ha fatto assaggiare la Serie A, la sensazione è che quello è il palcoscenico a cui è destinato, come dimostrato dai suoi 21 timbri in stagione, compreso quello al Trento nel primo turno dei playoff.

Zoma, rivelazione dell'AlbinoLeffe - @ Foto Berardi / UC AlbinoLeffe

Il miglior AlbinoLeffe degli ultimi dieci anni Il derby arriva per entrambe nei playoff, ed entrambe hanno la chance di mettere una ciliegina ulteriore su una torta già ricca. L’AlbinoLeffe ha messo a referto diversi record in questo 2024/25: Lopez ha portato a casa il miglior posizionamento con il formato attuale della Serie C, con il record di gol fatti (46) e vittorie (16) portate a casa. Per ritrovare così su l’AlbinoLeffe bisogna tornare agli anni dorati della Serie B, categoria in cui, dalle parti di Zanica, sognano di riaffacciarsi, con un lavoro costante e minuzioso che sta dando frutti rigogliosi.

Dea splendente Sul versante nerazzurro, invece, c’è da sottolineare il gran risultato di Trento nel primo turno. Una vittoria bella e convincente ha permesso ai ragazzi di Francesco Modesto di sovvertire il miglior piazzamento dei gialloblu. Nel secondo anno della sua esistenza, la seconda squadra dell’Atalanta ha raggiunto questo traguardo e sogna, come l’anno scorso, di vivere anche la fase nazionale. Vedi anche Gli highlights di Trento-Atalanta U23 1-2

Stadi e giovani AlbinoLeffe contro Atalanta: nei primi anni duemila si sfidavano in Serie B, oggi la forbice fra i due club si è enormemente ampliata a tal punto che la Dea che sfida i blucelesti è quella Under 23. Non per questo, comunque, non si trovano punti di contatto fra le due società bergamasche. Che, sì, hanno vissuto parabole diametralmente opposte negli ultimi tre lustri ma che hanno fatto di strutture e settore giovanile il proprio costante punto di forza. L’Atalanta, appunto, ha aperto una propria seconda squadra, ha acquistato e ricostruito lo stadio di Bergamo, è diventata una big europea anche grazie al proprio lavoro coi giovani. L’AlbinoLeffe ha fatto un percorso simile, seppur con dimensioni e potenzialità chiaramente correlate alla propria differente dimensione: ha realizzato un impianto di proprietà su misura e ha puntato tanto sui propri ragazzi, raccogliendo - con l’esplosione di prospetti come Doumbia, Zoma e Agostinelli - risultati evidenti.

Corsi e ricorsi Che sia Atalanta A o Under 23, l’AlbinoLeffe ha sempre mal digerito i confronti con i nerazzurri: 11 precedenti e 0 vittorie. Adesso, però, si può fare la storia: a Zanica aspettano il derby con grande entusiasmo, per cercare di vincere e arrivare a quella fase nazionale assaporata quattro anni fa, quando i blucelesti si spinsero fino alle semifinali. Anche a Zingonia, però, i ragazzi di Francesco Modesto hanno fame e vogliono fare un’altra impresa. Appuntamento all’Albinoleffe Stadium, che sarà vestito a festa per questo playoff tutto bergamasco.