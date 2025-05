Playoff di Serie C, le gare del 1^ turno nazionale

Sorteggiati in diretta su Sky Sport gli accoppiamenti del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C. L’andata è in programma domenica 11 maggio, il ritorno mercoledì 14. Tutte le gare saranno in diretta su Sky Sport

Atalanta U23-Torres, Giana Erminio-Monopoli, Catania-Pescara, Crotone-Feralpisalò, Vis Pesaro-Rimini. Questi gli accoppiamenti del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C, che sono stati sorteggiati oggi, in diretta su Sky Sport 24. A estrarre le palline Fabio Pecchia, ex allenatore del Parma, che in carriera ha giocato e allenato in Serie C. In questa prima fase nazionale sono entrate in gioco anche le teste di serie Feralpisalò, Torres, Rimini e Monopoli, che sfideranno le vincenti del secondo turno disputato ieri, e cioè Atalanta U23, Giana Erminio, Pescara, Vis Pesaro, Crotone e Catania. L’andata del primo turno nazionale è in programma domenica (11 maggio), il ritorno mercoledì 14.