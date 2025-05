Vanja Vlahovic sfida la Torres

Atalanta U23-Torres è una delle partite del primo turno nazionale dei playoff della Serie C 2024/2025 che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si gioca domenica 11 maggio alle ore 20.00

Identità, gruppo e legame col territorio ma anche qualità, equilibrio e continuità. Sono i tratti distintivi della Torres, terza nel Girone B, pronta ad entrare in scena nei playoff per la seconda stagione consecutiva, dopo aver interpretato il ruolo di unica avversaria credibile del Cesena di Toscano l'anno scorso. Tornata a frequentare il professionismo da tre anni dopo otto stagioni di assenza, all'inseguimento di una categoria mai raggiunta nella propria storia, la Torres è innanzitutto espressione forte della sua terra. Sono sei i giocatori sardi in rosa, cinque quelli che hanno superato le 100 presenze con questa maglia: base solida, capace di trasmettere a tutto il gruppo il senso di rappresentare Sassari e la sua gente sui campi della Lega Pro. Rivelazione del campionato 2023/24 con il secondo posto finale e l'eliminazione ai playoff contro il Benevento ai quarti, la Torres ha dovuto fare i conti con le fisiologiche complicazioni della stagione della riconferma. Avvio brillante, una sola sconfitta nelle prime 14 giornate, senza perdere contatto con la testa della classifica fino alla crisi da 0 punti in 3 partite a novembre, con annessa eliminazione in Coppa contro il Milan Futuro. Alfonso Greco, l'allenatore che aveva rimesso la Torres sulla mappa del calcio professionistico, ha traballato ma è rimasto, e la squadra è tornata ad essere brillante: nel 2025 solo l'Entella ha fatto più punti, la Torres è il miglior attacco esterno del campionato e il terzo posto finale, lasciandosi alle spalle il Pescara, è un altro piccolo capolavoro. Dovendo scegliere una figura di questa squadra, difficile non cedere al fascino calcistico di Beppe Mastinu, centrocampista con la 10 e dal sinistro che canta, inevitabilmente sassarese doc, tornato sull'isola dopo una carriera robusta in Serie B al Pisa e soprattutto allo Spezia, in cui aveva il compito di mettere qualità nel centrocampo di Vincenzo Italiano, sulla strada verso la promozione in Serie A nel 2020. 4 gol e 7 assist in campionato, numeri consistenti ma comunque riduttivi per restituire l'idea del calcio di Mastinu, scandito da tocchi di lucidità nel corto e nel lungo, tackle e filtranti, intercetti e sombreri, tutto dispensato nelle due vesti di mediano o trequartista a seconda delle necessità: capacità di illuminare ma anche voglia di sporcarsi le mani. In caso di partita bloccata occhio agli strappi di Muhamed Varela, esterno portoghese in prestito dalla Reggiana, cresciuto nello Sporting insieme a Rafa Leao.