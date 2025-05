Monopoli-Giana: ai playoff due grandi rivelazioni

Monopoli-Giana Erminio è una delle partite del primo turno nazionale dei playoff della Serie C 2024/2025 che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si gioca domenica 11 maggio alle ore 20.00

Elogio della solidità e della concretezza. Il Monopoli entra nei playoff forte del terzo posto nel girone C, conquistato contro ogni pronostico proprio perché la squadra di Alberto Colombo è riuscita a enfatizzare le proprie caratteristiche. A partire da un 3-5-2 che mette in mostra una fase di non possesso eccellente e ha portato la difesa a essere la migliore nel girone meridionale con soli 25 gol subiti (uno in meno rispetto all’Avellino). Ben 14, allo stesso modo, le partite in cui la porta di Vitale è rimasta imbattuta. Il contraltare è una certa difficoltà nell’andare a segno (solo 36 le reti realizzate, al netto delle gare cancellate contro Turris e Taranto), con l’assenza – non colmata nel mercato di gennaio – di un bomber da doppia cifra, visto che il migliore realizzatore a quota 9 è il ritrovato Grandolfo (33 anni, tornato a godersi la piena maturità calcistica vicino casa dopo una carriera in cui ha raccolto meno di quanto promesso da quella indimenticabile tripletta in Serie A col Bari nel 2011). Pur senza accendere i fuochi d’artificio nelle aree avversarie, il Monopoli ha saputo però costruire la sua fortuna – 13 risultati utili di fila da ottobre a gennaio – ottimizzando il rendimento sulle palle inattive: ben 14 i gol segnati per vie aeree, sfruttando la grande capacità di calcio di Niccolò Bruschi che nella contabilità ufficiale ha sei assist, ma ha innescato molti pericoli (e gol) in più quando i compagni vanno a saltare sui suoi cross arrotati.

Il porto sicuro La città – splendida perla sulla costa adriatica pugliese che ha visto impennarsi negli ultimi anni il suo appeal turistico – si è rivelata porto sicuro per Colombo, che negli ultimi anni della sua carriera ha raggiunto i risultati migliori proprio al ‘Veneziani’. L’allenatore brianzolo ama lavorare al Sud e a Monopoli ha trovato il contesto ideale, dove la passione della piazza non si traduce in pressioni eccessive e il club del presidente Rossiello si è rivelato contesto ideale per costruire un progetto calcistico virtuoso nel rapporto tra i costi e il rendimento sul campo.

L'allenatore del Monopoli, Alberto Colombo - @Foto ufficio stampa Monopoli