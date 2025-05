Il Rimini forza 3 contro la Vis Pesaro di Stellone

Vis Pesaro-Rimini è una delle partite del primo turno nazionale dei playoff della Serie C 2024/2025 che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si gioca domenica 11 maggio alle ore 20.00

Rimini forza 3: terzo anno consecutivo ai playoff Per il terzo anno consecutivo, il Rimini si è qualificato alla post season. Negli anni passati la corsa verso la Serie B si è fermata subito, o quasi: il primo anno fu eliminato dal Pontedera al primo turno, al secondo anno invece, uscito per mano del Perugia per via dello 0-0 al Curi. Prima di queste parentesi non del tutto positive, il Rimini in passato illuminava i playoff arrivando sempre in fondo alla corsa, a un passo dalla cadetteria: nella stagione 03/04 è stato eliminato dal Cesena nel doppio confronto in semifinale, con Leonardo Acori in panchina, e nella stagione 09/10, la corsa si fermò sempre in semifinale, ma contro l'Hellas Verona. Questa è la quinta volta nella storia che il club centra i playoff e lo fa entrando al primo turno nazionale.





Il cammino vincente in Coppa Italia Serie C Dal primo turno alla coppa: il Rimini l'8 aprile ha alzato la sua prima storica Coppa Italia Serie C. La squadra di Antonio Buscè entra in gioco al primo turno, dove affronta e batte l'Arzignano 1-0. Stesso risultato anche nel secondo turno, sul campo del Lumezzane (0-1). Dagli ottavi il livello comincia ad alzarsi: 27 novembre, ad attendere il Rimini, il Vicenza di Stefano Vecchi. Partita decisa ai supplementari grazie al gol di Iacopo Cernigoi, al termine di una, se non la migliore, prestazione del Rimini in stagione. Trovati i quarti di finale, inizia l' ascesa verso la coppa: prima battuto il Team Altamura nello scontro diretto in trasferta (1-2) e poi battuto nel doppio confronto il Trapani, con il pareggio in Sicilia e la vittoria netta per 3-0 al "Romeo Neri". La finale di andata vede il Rimini vincere a Gorgonzola con la rete decisiva di Antonio Cioffi, gol che vale la prima Coppa Italia Serie C della storia, dato il ritorno a Rimini terminerà 0-0. Una vittoria inaspettata e speciale allo stesso tempo. Un percorso lungo che solamente squadre unite e solide possono percorrere fino alla fine, e il Rimini è una di queste.





Com'è andata la Regular Season La stagione regolare del Rimini si è conclusa al nono posto: un risultato positivo che avrebbe spedito comunque la squadra di Buscè al primo turno playoff. In 38 partite sono arrivati più pareggi che vittorie: 14 le gare finite in parità, 13 quelle vinte e infine 11 le sconfitte. Con la vittoria della Coppa, il Rimini ha dato l'opportunità al Gubbio di partecipare al primo turno da undicesima in classifica, e ora si prepara al meglio per giocarsi il primo turno playoff della fase nazionale contro la Vis Pesaro. Il Rimini inoltre, in questa stagione è stata la quarta migliore difesa del Girone B, alle spalle di Ternana (23), Virtus Entella (24) e Vis Pesaro (34).