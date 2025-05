Il big match della C è al Massimino

Catania-Pescara è una delle partite del primo turno nazionale dei playoff della Serie C 2024/2025 che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si gioca domenica 11 maggio alle ore 20.00

Sarà scontro tra giganti domenica sera al Massimino. Si sfidano due tra le grandi favorite alla conquista della serie B. Il Catania di Mimmo Toscano viene dai due turni preliminari giocati in casa e vinti contro Giugliano e Potenza. Per i rossazzurri sarà la terza gara casalinga consecutiva ma a differenza delle prime due stavolta in caso di pareggio nel doppio confronto saranno gli avversari a passare il turno. Il Pescara di Silvio Baldini gioca infatti questo primo turno nazionale dei playoff da testa di serie e questo gli permette di passare ai quarti di finale anche con due pareggi. Il Pescara ha giocato un solo turno preliminare vincendo in casa abbastanza agevolmente contro la Pianese. Per la sfida del Massimino si preannuncia il tutto esaurito, saranno ventimila i tifosi del Catania che spingeranno la squadra verso una vittoria che sarebbe fondamentale per poter affrontare con più tranquillità il ritorno di mercoledì prossimo allo stadio Adriatico.

Qui Catania Il Catania arriva a questa sfida con il morale a mille e reduce da una serie di 4 vittorie consecutive (contro Cavese, Potenza, Giugliano e ancora Potenza). Il suo uomo copertina è Roberto Inglese: l’attaccante ha già segnato 3 gol in questi playoff (2 con il Giugliano, 1 con il Potenza) e si annuncia come il pericolo pubblico numero uno per la difesa pescarese. Per Inglese non sarà certo una partita come le altre, lui che è cresciuto nel settore giovanile del Pescara e che ancora oggi abita a Vasto. Ma la forza del Catania non è solo lui. La squadra di Toscano nelle ultime partite è cresciuta dando la sensazione di essere pronta ad affrontare anche gli ostacoli più duri nel cammino verso la finale playoff. A questo si aggiunge anche la grande condizione di forma del portiere Dini, insuperabile nella gara contro il Potenza e capace di parare anche un rigore a Caturano nel momento chiave della sfida di mercoledì scorso. Vedi anche Gli highlights di Catania-Potenza 1-0

Qui Pescara Anche il Pescara arriva a questo primo turno nazionale con una striscia di 4 vittorie consecutive. La squadra biancazzurra sta benissimo, dal 13 aprile scorso ha sempre vinto (battendo una dopo l’altra Gubbio, Legnago, Campobasso e Pianese) e il suo allenatore Silvio Baldini non si nasconde. “Abbiamo i mezzi per vincere questi playoff” ha detto, caricando a mille una tifoseria che spera di poter tornare finalmente in quella serie B che il club non frequenta dal giugno 2021. In attacco la squadra è trascinata da Davide Merola, a segno anche contro la Pianese e in possesso di mezzi tecnici fuori dal comune per la categoria. Per l’attaccante classe 2000 - cresciuto nelle giovanili di Inter e Empoli - il match del Massimino sarà molto importante per testarne le qualità di uomo-squadra sulle quali punta molto Baldini per approdare ai quarti di finale. Vedi anche Gli highlights di Pescara-Pianese 2-1

Il presidente del Pescara Sebastiani con l'allenatore Baldini - @Foto ufficio stampa Pescara