Gli highlights Vis Pesaro-Rimini 1-1

Vis Pesaro beffata nel finale, il Rimini pareggia in extremis con un gran gol di Alessandro Lombardi: finisce 1-1. Nella gara di ritorno al ‘Romeo Neri’ due risultati su tre a disposizione per la squadra di Antonio Buscè. La seconda fase del sorteggio nazionale sarà trasmessa in diretta su 'Area C' alle 11.30 di giovedì, canale 200 di Sky. Ospite, Felice Evacuo PLAYOFF SERIE C, RISULTATI E REGOLAMENTO

Allo stadio ‘Tonino Benelli’ di Pesaro finisce 1-1 il derby tra Vis Pesaro e Rimini: un risultato che permetterà alla squadra allenata da Antonio Buscè di avere due risultati su tre a disposizione nella gara di ritorno in programma mercoledì. I campioni di Coppa pareggiano una partita complicata contro un avversario molto forte, a Paganini risponde Lombardi con un gol in pieno recupero. Nel terzo confronto stagionale (entrambe nel Girone B in regular season), arriva il primo pareggio: in campionato il Rimini aveva vinto qui a Pesaro e viceversa.

Primo tempo Prima frazione di gioco che vede partire forte entrambe le formazioni: nel primo quarto d'ora un'occasione enorme per la squadra di Roberto Stellone, vicino al gol il difensore Davide Bove sugli sviluppi del primo calcio d'angolo della partita. Il Rimini risponde dopo dieci minuti circa, con la girata del centravanti Giacomo Parigi che finisce sul palo sinistro della porta difesa da Vukovic, al minuto 25. Una manciata di secondi la Vis Pesaro sblocca il match al ‘Benelli’ con Luca Paganini, servito da Bove, al secondo cross dalla lunetta. La reazione del Rimini non arriva e dunque i padroni di casa chiudono il primo tempo in vantaggio.

L'esultanza di Paganini - @Filippo Baioni - Vis Pesaro 1898

Secondo tempo Nella ripresa i ritmi si abbassano notevolmente: nessuna delle due squadre riesce ad imporsi sull'altra. Al 53’ occasione importante per la Vis Pesaro che ha l'opportunità per raddoppiare, ma Paganini questa volta trova una gran risposta da parte del portiere (e capitano del Rimini) Colombi. L'ultima mezz'ora di gioco è caratterizzata da costruzioni sbagliate e lanci nel vuoto, fino ai minuti di recupero. Il Rimini crea la seconda palla gol in questa partita e la sfrutta: Alessandro Lombardi segna un gol stupendo, dal limite dell'area di rigore. Il Rimini riagguanta una partita che si era complicata fin dall'inizio e ora nella gara di ritorno può vincere o pareggiare per accedere al secondo turno playoff della fase nazionale.