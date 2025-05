Playoff Serie C, gli accoppiamenti del sorteggio

Stabiliti gli accoppiamenti del secondo turno nazionale dei playoff di C, dopo il sorteggio avvenuto stamattina negli studi di Sky Sport, con l'entrata in gioco delle seconde classificate dei gironi A, B e C. Gare di andata domenica, quelle di ritorno mercoledì 21 maggio. Già definito anche il cammino verso la finale, con gli accoppiamenti per le semifinali delle vincitrici dei quarti

Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara e Atalanta U23-Audace Cerignola Questi gli accoppiamenti del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, con i quarti sorteggiati stamattina in diretta su Sky Sport 24 con la presenza in studio di Felice Evacuo, recordman di gol in C. In questa fase sono entrate in gioco le quattro teste di serie Vicenza, Ternana, Audace Cerignola (seconde classificate al termine della stagione nei rispettivi gironi A, B e C) e Pescara (tra le squadre vincenti al primo turno preliminare, la migliore per piazzamento in classifica e punti conquistati durante la stagione). L’andata delle partite del secondo turno nazionale è in programma questa domenica, 18 maggio, mentre le gare di ritorno si giocheranno mercoledì 21 maggio. E saranno tutte in diretta sui canali di Sky Sport.