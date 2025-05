Playoff e Playout di Serie C LIVE su Sky

Tutta la Serie C NOW 2024/2025 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura anche grazie agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

PLAYOUT E SUPERCOPPA - Sabato, 17 maggio, appuntamento con le partite di ritorno dei playout e il match Supercoppa. Si parte alle 15 con la sfida tra Foggia e Messina, live su Sky Sport 251 e in streaming su NOW. A seguire, alle 17.30, Pro Vercelli-Pro Patria (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW). Alle 20, Spal-Milano Futuro (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW), Triestina-Caldiero Terme (Sky Sport 252 e NOW), Lucchese-Sestri Levante (Sky Sport 253 e NOW). Chiude la giornata, alle 20.30, il terzo incontro di Supercoppa tra Padova e Virtus Entella (Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e NOW).

PLAYOFF - Domenica, 18 maggio, in scena le gare di andata del secondo turno Nazionale dei playoff: alle 16, Crotone-Vicenza, live su Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 18.15, tre appuntamenti disponibili anche in contemporanea su Diretta Gol (Sky Sport Calcio e NOW): Atalanta U23-Audace Cerignola (Sky Sport 252 e NOW), Vis Pesaro-Pescara (Sky Sport 253 e NOW), Giana Erminio-Ternana (Sky Sport 254, Sky Sport 258 e NOW). Mercoledì, invece, tutti in campo alle 20 (Diretta Gol su Sky Sport Calcio e NOW): Vicenza-Crotone (Sky Sport 252 e NOW), Audace Cerignola-Atalanta U23 (Sky Sport 253 e NOW), Pescara-Vis Pesaro (Sky Sport 254 e NOW), Ternana-Giana Erminio (Sky Sport 255 e NOW).