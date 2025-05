Come riportato dall'Ansa, il tribunale ha dichiarato il fallimento della Lucchese. Ora la preoccuazione per i tifosi toscani è l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. "La scadenza è il 6 giugno, ma entro il 5 giugno vanno depositati i documenti" ha dichiarato Fabio Barsanti, assessore allo sport del Comune di Lucca

Come riportato dall'Ansa, la Lucchese 1905 è stata dichiarata fallita dal tribunale (è la quarta volta che succede in 17 anni). Per continuare in Serie C, serve costituire una società ex novo e sanare debiti che, secondo una stima, sono di circa 2 milioni di euro. La società di mediazione creditizia Affida srl, attuale sponsor dei rossoneri, ha dichiarato durante l'udienza prefallimentare, tenutasi il 21 maggio, di essere disponibile a rilevare il ramo sportivo e garantire, versando i pagamenti degli stipendi e dei contributi arretrati, l'iscrizione al campionato 2025-2026.

Entro il 4 giugno dovrà tenersi un'asta per l'assegnazione del ramo sportivo, seguita immediatamente dal versamento delle somme e fideiussioni necessarie (entro il 5 giugno) e dal deposito della documentazione in Lega Pro il giorno successivo. Se questi passaggi non andassero a buon fine, l'alternativa è la fusione con il Ghiviborgo, che gioca nei Dilettanti, e la ripartenza dalla Serie D con una nuova società.